توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونخ
أعلن بايرن ميونخ، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا جديدا للنادي، بعد الاستغناء عن خدمات المدرب جوليان ناغلسمان.
وقال النادي الألماني في بيان له: “يوقع توخيل على عقد حتى 30 جوان 2025، ويشرف على تدريب الفريق لأول مرة يوم الاثنين المقبل”.
وأصدر النادي الألماني، بيانا رسميا جاء فيه: “قرّر بايرن ميونخ الاستغناء عن المدرب جوليان ناغلسمان..تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة، بالتشاور مع رئيس النادي هيربيرت هاينر”.
Thomas Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30.6.2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten. pic.twitter.com/KojjLFG3pW
— FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023
ووضعت إدارة البافاري نهاية لرحلة المدرب الألماني جوليان ناغلسمان مع الفريق الأول، بعد أقل من عامين على توليه المهمة.
وتوّج ناغلسمان مع بايرن بلقب البوندسليغا في الموسم الماضي، لكن النادي البافاري يحتل المركز الثاني حاليا في جدول الترتيب خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما مطلع الشهر المقبل.
Oliver Kahn: “Persönlich und im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Julian und seinem Trainerteam bedanken und allen viel Glück für die Zukunft wünschen.”
Hasan Salihamidžić: “Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles… pic.twitter.com/auRw0uZRLJ
— FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023
وستمثل المواجهة أمام دورتموند أول ظهور لتوخيل في منصب المدير الفني لبايرن في مواجهة فريقه السابق دورتموند.