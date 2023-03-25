توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا جديدا للنادي، بعد الاستغناء عن خدمات المدرب جوليان ناغلسمان.

وقال النادي الألماني في بيان له: “يوقع توخيل على عقد حتى 30 جوان 2025، ويشرف على تدريب الفريق لأول مرة يوم الاثنين المقبل”.

وأصدر النادي الألماني، بيانا رسميا جاء فيه: “قرّر بايرن ميونخ الاستغناء عن المدرب جوليان ناغلسمان..تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة، بالتشاور مع رئيس النادي هيربيرت هاينر”.

ووضعت إدارة البافاري نهاية لرحلة المدرب الألماني جوليان ناغلسمان مع الفريق الأول، بعد أقل من عامين على توليه المهمة.

وتوّج ناغلسمان مع بايرن بلقب البوندسليغا في الموسم الماضي، لكن النادي البافاري يحتل المركز الثاني حاليا في جدول الترتيب خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما مطلع الشهر المقبل.

وستمثل المواجهة أمام دورتموند أول ظهور لتوخيل في منصب المدير الفني لبايرن في مواجهة فريقه السابق دورتموند.