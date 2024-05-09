توخيل وأنشيلوتي يعلقان على التحكيم والهدف الملغى

علّق المدربان توماس توخيل وكارلو أنشيلوتي على أداء التحكيم في مباراة إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وانتهى لقاء الإياب بتأهل نادي ريال مدريد إلى النهائي، بعدما تمكن من قلب الطاولة في اللحظات الأخيرة، ليحوّل تأخره في النتيجة إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف واحد.

وكاد بايرن أن يصل بالمباراة إلى الوقت الإضافي حيث سجل ماتياس دي ليخت في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وعقب نهاية المواجهة انتقد توخيل التحكيم، وقال: “أعتقد أن ما حدث يتعارض مع أي قاعدة من قواعد كرة القدم الحديثة، كان قرارا سيئا للغاية”.

وكان حكم اللقاء أوقف اللعبة قبل أن يسدد دي ليخت في المرمى، مما دفع لاعبي ريال مدريد إلى التراخي، لكن مع إعادة اللعبة تبين أن لاعب بايرن ميونيخ لم يكن متسللا.

وأضاف توخيل: “كان هناك قرار كارثي من مساعد الحكم والحكم، بدا الأمر وكأنه خيانة في النهاية.. امتلاك الجرأة لرفع الراية في هذا الموقف خطأ كبير جدا، والاعتذارات لا تستحق العناء”.

من جهته، قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي: “اشتكى بايرن من التسلل.. حسنا، نحن نشكو من إلغاء هدف ناتشو لأن كيميتش سقط “.

وأضاف: “إذا اشتكوا من ذلك فيمكننا أن نشكو من هدفنا الذي ألغي. كلا اللاعبين كانا يدفعان بعضهما البعض وناتشو هو من حصل على عقوبة”.