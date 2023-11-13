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رياضة

توخيل يعلّق على إمكانية انتقال مبابي للبايرن

عمر سلامي
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توخيل يعلّق على إمكانية انتقال مبابي للبايرن
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كيليان مبابي وتوماس توخيل

علق مدرب بايرن ميونيخ الألماني، توماس توخيل على إمكانية انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف النادي البافاري.

وفي تصريحات لشبكة “كانال بلس” الفرنسية، ردّ توخيل على سؤال حول رغبته في التوقيع مع مبابي، بالقول ضاحكا: “نعم، نعم.. سوف يلعب معنا، هذا واضح”.

وأضاف مدرب بايرن: “إنه غير عادي.. إذا أراد أن يأتي، سأذهب لاصطحابه بالدراجة، لكني أعتقد أن هذا لن يصبح حقيقة”.

وسبق للمدرب توخيل العمل مع مبابي في باريس سان جيرمان، في الفترة من 2018 إلى 2020.

ولا يزال مستقبل كيليان مبابي غامضا، ما بين التجديد مع النادي الباريسي أو الانتقال إلى ريال مدريد.

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