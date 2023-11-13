توخيل يعلّق على إمكانية انتقال مبابي للبايرن

علق مدرب بايرن ميونيخ الألماني، توماس توخيل على إمكانية انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف النادي البافاري.

وفي تصريحات لشبكة “كانال بلس” الفرنسية، ردّ توخيل على سؤال حول رغبته في التوقيع مع مبابي، بالقول ضاحكا: “نعم، نعم.. سوف يلعب معنا، هذا واضح”.

🗣️ توماس توخيل: “هل أريد التوقيع مع كيليان مبابي؟ نعم، نعم، سوف يلعب معنا، هذا واضح (يضحك)”. “إنه غير عادي. إذا أراد أن يأتي، سأذهب لاصطحابه بالدراجة! لكنني أعتقد أن هذا لن يصبح حقيقة”. pic.twitter.com/FpzkPl8ICF — باريس بالعربي🇵🇸 (@Paris_Arabic) November 13, 2023

وأضاف مدرب بايرن: “إنه غير عادي.. إذا أراد أن يأتي، سأذهب لاصطحابه بالدراجة، لكني أعتقد أن هذا لن يصبح حقيقة”.

وسبق للمدرب توخيل العمل مع مبابي في باريس سان جيرمان، في الفترة من 2018 إلى 2020.

مبابي الى بايرن ميونخ ؟ توخيل ” إذا أراد مبابي الانضمام إلى بايرن، سوف اجلبه على دراجتي pic.twitter.com/HBROTfwTqo — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) November 12, 2023

ولا يزال مستقبل كيليان مبابي غامضا، ما بين التجديد مع النادي الباريسي أو الانتقال إلى ريال مدريد.