تورينو وكالياري وفيورنتينا يريدون فارس

أصبح خارج حسابات لاتسيو لأسباب فنية

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن نجم “محاربي الصحراء” محمد فارس خرج من حسابات لاتسيو لأسباب فنية، بفرمان من المدرب الجديد ماوريسيو ساري، الذي أكد عدم تماشي الأخير مع الخطط التكتيكية التي يعتمدها. ويستهدف المدرب الأسبق لجوفنتوس الإيطالي التعاقد مع ظهير أيسر جديد، من بين الثلاثي المكون من الألباني السيد هيساج والبرتغالي نونو تافاريس والصربي فيليب كوستيتش.

وأكد موقع “ذي لازيالي” الإيطالي عن تواجد فارس على رادار ثلاث أندية في الكالتشيو تسعى للفوز بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، وهي تورينو وكالياري وفيورنتينا.

ويملك فارس خبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية، حيث خاض 106 مباريات في دوري الدرجة الأولى، أسهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

يذكر أن نادي العاصمة الإيطالية تعاقد مع الأخير العام الماضي، في صفقة استفاد منها ناديه السابق سبال بمبلغ 8 ملايين يورو. وشارك اللاعب صاحب الـ25 عاما في 29 مباراة مع “البيانكو سيليستي” خلال الموسم الماضي صنع فيها هدفا وحيدا.

يذكر أن فارس ليس النجم الجزائري الوحيد الذي عانى من رفض ساري، حيث عانى آدم وناس نجم نابولي من المعاملة السيئة ذاتها في فترة إشرافه على تدريب البارتينوبي، حيث اكتفى في موسم 2017-2018 بالمشاركة في 7 مباريات فقط، بواقع وقت لعب لم يتجاوز 89 دقيقة.

ع. ع