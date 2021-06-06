توزيع أكبر عدد من سكنات “عدل” خلال الأيام القادمة

زيتوني حذر الشركات من التأخر

أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، شركات الإنجاز بضرورة رفع وتيرة الإنجاز وتفادي التأخر لتوزيع أكبر عدد ممكن من السكنات خلال الأيام القادمة، حسب ما علم لدى الوكالة.

وخلال زيارة تفقدية إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، أمس، لمعاينة نسبة تقدم الأشغال بكل من موقع (19) 3000 مسكن وموقع (18) 2000 مسكن، وجه زيتوني تعليمات إلى الشركات المكلفة بالإنجاز تقضي بـ”ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في جميع المواقع وتفادي التأخر وعرقلة برنامج الوكالة الذي يهدف إلى توزيع أكبر عدد ممكن من السكنات خلال الأيام القادمة”.

وفي ذات السياق، شدد المسؤول على ضرورة “تزويد السكنات الجاهزة بشبكات الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي”، إلى جانب “رفع مخلفات البناء بالسكنات الجاهزة على مستوى الموقعين 18 و19، مع الحرص على التنسيق المستمر مع مصالح سونلغاز ومصالح المدينة الجديدة ورؤساء مشاريع عدل”.

وبهدف استكمال أشغال الإنجاز في أقرب الآجال، شدد زيتوني على “ضرورة العمل بنظام التناوب من أجل الانتهاء من الأشغال قبل نهاية شهر يونيو الجاري، مع تمكين ممثلي المكتتبين من معاينة السكنات ورفع جميع التحفظات التي قد يسجلونها داخل وخارج السكنات”.

كما أكد في ذات الشأن، بأن الهدف من زيارته التفقدية هو “الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات التي أعطاها خلال زياراته الميدانية السابقة والدعوة إلى التنسيق ومعالجة العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال”، مبرزا بأن التنسيق بين مختلف المصالح “يعطي نتائج إيجابية لقطاع السكن”.