توزيع المهام .. عودة كأس الجزائر .. و”الشان” أهم قرارات المكتب الفيدرالي

عقد الخميس المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم أول اجتماع له بعد انتخابه يوم السابع جويلية المنصرم، في غياب عضو واحد وهو حكيم مدان المتواجد مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وعرفت الأشغال التي جرت بالمركز التقني لسيدي موسى، العديد من النقاط أهمها توزيع المهام على الأعضاء، حيث أسندت رئاسة لجنة التحكيم إلى رئيس الفاف جهيد زفيزف إلى غاية تعيين حكم دولي مثلما تنص عليه قوانين الفيفا، ومن المنتظر أن يتم تعيين الحكم الدولي السابق جمال حيمودي لخلافة الدولي السابق محمد بيشاري.

وكان الحكم المونديالي جمال حيمودي قد حضر الحملة الانتخابية لمكتب زفيزف، حيث تواجد في اللقاء الذي جرى بمستغانم، كما تم تعيين عز الدين أعراب نائب أول للرئيس مكلف باللجنة الطبية،وجمال مربوط نائب ثاني مكلف باللجنة المالية، ومعوش محمد على رأس لجنة النزاهة، وناصر عز الدين رئيس نجم مقرة مكلفا بملف الاحتراف الذي سيعرف الأيام القادمة تغييرا جذريا، كما وقع الاختيار على عضو الكاف حفيظ فرقاني مسؤولا على كأس الجمهورية والأمن في الملاعب، خبوز أحمد على كرة القدم في قسم الهواة.

استحداث رابطة جديدة ومتابعة خاصة للمنشآت والأكاديميات

وعلى غير العادة تم اختيار ثلاثة منسقين للرابطات وهم السادة غوتي محمد وسط شرق وعبدات الجنوب ودردور تواتي وسط غرب. ومن المنتظر استحداث رابطة جهوية عاشرة في الأيام القادمة خاصة بعد استحداث عشر ولايات جديدة لتخفيف العبء على الرابطات الأخرى.

كما أبقى المكتب الفيدرالي على حكيم مدان في منصبه السابق كمسؤول على كرة القدم داخل القاعات، ونسيبة لغواطي للكرة النسوية، في حين أسند منصب متابعة ملف المنشآت الرياضية والأكاديميات إلى كريم شتوف.

وخلال اجتماع المكتب الفيدرالي تم اتخاذ عدد من القرارات أهمها عودة منافسة كأس الجزائر بعد توقف دام أكثر من سنتين بسبب وباء كورونا والمصادقة على تكييف القوانين وفق قوانين الفيفا وعرضها على جمعية عامة استثنائية للمصادقة عليها، كما وافق المكتب الفيدرالي على تاريخ 26 أوت لانطلاق البطولة المحترفة الأولى، و16 سبتمبر للقسم الثاني و23 سبتمبر للقسم الثالث، كما تم تحديد السن والإجازات في جميع الأصناف، والاستماع أيضا لبعض المتدخلين على غرار توفيق قريشي المكلف بالمديرية الفنية، وعبد الكريم مدوار رئيس الرابطة.

من جهته، قام رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين بتقديم عرض مفصل عن هذه المنافسة المقررة بداية السنة القادمة ومدى استعداد الجزائر لهذه المنافسة القارية، نفس العرض قدمه أيضا رئيس رابطة سعيدة الجهوية ياسين بن حمزة المسؤول الأول على كاس إفريقيا لأقل من 17 سنة المقررة بالجزائر السنة القادمة.

كما قرر المكتب الفيديرالي أن جميع عقود اللاعبين المبرمة في سبتمبر – أكتوبر 2020 لمدة عامين (02) بنهاية موسم 2021/2022 ، من أجل السماح لموسم 2022/2023 بالبدء الموسم فيأحسن الظروف و بعيدا عن المشاكل،كما أكدت هيئة زفيزف أن لا مهمة معينة الملاعب ما زالت متواصلة جارية. وتستمر فترة تسجيل اللاعبين حتى 9 سبتمبر 2022 .

أما فيما يخص رابطة الهواة، فإن معاينة الملاعب ستبدأ يوم 25 جويلية، وتستمر فترة تسجيل اللاعبين حتى 23 سبتمبر، بينما ستبدأ المنافسة لموسم 2022/2023 في 30 سبتمبر 2022، في حين تنطلق بطولة السيدات لقسم النخبة في 16 سبتمبر 2022، كما تنطلق فئتا الشباب تحت 20 و17 تحت 17 بطولة كل منهما في 4 أكتوبر. أما بالنسبة لفئة تحت 15 سنة، فستبدأ بداية الموسم في 2 ديسمبر 2022.

وفيما يخص البطولات الجهوية، فستنتهي فترة التسجيل في 30 سبتمبر للسماح ببدء البطولة في 7 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للبطولات الولائية، فتستمر فترة التسجيل تستمر حتى 7 أكتوبر 2022، بينما ستمنح شارة الانطلاقة البداية في 14 من نفس الشهر.

كما تقرر وبشكل استثنائي السماح لأندية المحترفة والهواة (الرابطة الثانية) إمكانية توظيف خمسة لاعبين كحد أقصى من مواليد 2001 في فئة الرديف.