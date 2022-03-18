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الجزائر

توزيع المياه خلال شهر مضان.. الكشف عن تفاصيل المخطط الجديد

الشروق أونلاين
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توزيع المياه خلال شهر مضان.. الكشف عن تفاصيل المخطط الجديد

أكد وزير الموارد المائية كريم حسني، الخميس، أن الجزائر العاصمة ستعرف تحسنا من حيث توزيع المياه الشروب خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح حسني خلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار،أن “القدرات الانتاجية اليومية لولاية الجزائر سترتفع من 750 الف متر مكعب في اليوم إلى 850 الف متر مكعب/يوميا في رمضان على أن تصل إلى 900 الف متر مكعب/يوم خلال الصيف المقبل”.

وبالعودة إلى نقص مستوى التساقطات بسبب التغيرات المناخية، كشف الوزير أن حالة الجفاف التي عرفتها الجزائر على غرار العديد من دول العالم السنة الماضي، أدت الى تراجع منسوب المياه على مستوى 22 سدا.

ويتعلق الامر بخمسة سدود في الجهة الغربية من البلاد وستة بمنطقة الشلف وثمانية بمنطقة الوسط وثلاثة سدود بالمنطقة الشرقية.

وأثرت هذه الوضعية على تزويد السكان بالمياه الشروب على مستوى 20 ولاية منها عشرة بالمنطقة الوسطى وستة بالمنطقة الغربية وأربعة في الجهة الشرقية.

ولتأمين الولايات العشرين الاكثر تأثرا بالعجز المائي، تم اعتماد برنامج استعجالي يشمل استغلال موارد إضافية من المياه الباطنية، من خلال انجاز 800 منقب (بئر)، 50 بالمائة منها دخل فعليا حيز الخدمة فيما يوجد 400 منقب في مرحلة جد متقدمة من الانجاز.

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