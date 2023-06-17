توزيع جائزة الأمير عبد القادر بمشاركة أسماء دولية وازنة في مجال الإبداع

الملتقى الأوّل للإبداع الأدبي والفنّي في الجزائر:

تنظّم الاتّحادية الجزائرية للثّقافة والفنون وبرعاية وزارة الثّقافة والفنون، في الفترة الممتدّة من 17 إلى 25 جوان الجاري، الطّبعة الأولى من ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفنّي، تحت شعار ” لنا في كل مكرمة مجال”.

وستعرف هذه الطّبعة توزيع جائزة مؤسّس الدّولة الجزائرية الأمير عبد القادر، وهذا بمشاركة نخبة كبيرة من الشّعراء والأدباء للعديد من الدّول العربية على غرار: مويتانيا ممثّلة بالشاعر عمر البو، ومن مصر، أمينة عبد الله حسن، وجمال فتحي محمد أحمد وسامح السيد أبو محجوب، ومن تونس خالد العقبي ومن ليبيا هود عبد الله الأماني، أمّا من دولة إيريتيريا، فستكون ممثّلة من طرف الإعلامي والكاتب محمود أبو بكر، إلى جانب وجوه أدبية وشعرية جزائرية معروفة.

وهذا، وقد سطّرت الاتّحادية الجزائرية للثّقافة والفنون، برنامجا ثريّا طيلة هذه الفترة، يجمع بين الأدب والسّياحة، من أجل الوقوف على التّراث الجزائري في الكثير من المناطق، وحضور العديد من الفعاليات التي تحتضنها الجزائر خلال هذه الفترة، على غرار الماراتون الكبير الذي تنظّمه ولاية سيدي بلعبّاس والتي سوف يشارك فيها نخبة كبيرة الفنّانين والأدباء، بالإضافة إلى جلسات ولقاءات أدبية بمدينة غرداية، وكذا زيارة المتحف الوطني للفنون الجميلة، وقراءات شعرية في المعالم الأثرية بتيبازة، وأمسية شعرية بالمكتبة الوطنية.

هي طبعة أولى سوف تكون غنيّة من حيث المحتوى، وبرنامج ثري سيقف عليه ضيوف الجزائر من أدباء وشعراء وكذا وجوه محلية في الإبداع في كلّ مجالاته، وتوليفة أدبية وشعرية دسمة لعشّاق الكلمة، تنشّطها أنامل وازنة في مجال الإبداع.