توزيع ربع مليون وحدة سكنية بكل الصيغ وطنيّا

الرئيس تبون يؤكد أن لا دولة تنافس الجزائر في السكن

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي، مشيرا إلى أن مجهودات الجزائر في هذا المجال “أثارت غيرة وقهر أعدائها”.

وخلال إشرافه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني، شدد رئيس الجمهورية على أنه “لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس الجزائر في هذه الأرقام المتعلقة بمجال السكن”.

وبعين المكان، تابع رئيس الجمهورية عرضا حول واقع السكن والحصيلة الوطنية لتوزيع السكنات من 5 جويلية 2020 إلى 5 جويلية 2024 قدمه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، حيث أعرب عن فخره لكون هذه السكنات “100 بالمائة جزائرية”.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن مجهودات الجزائر “أثارت غيرة وقهر أعدائها”، رغم أن المدن الجديدة التي تم إنجازها لم تأخذ – مثلما قال – “حقها في الإعلام ضمن جهود التنمية”.

وتابع الرئيس مذكرا في هذا الصدد بأن منطقة سيدي عبد الله كانت قبل عشر سنوات أرضا جرداء توزع على أشخاص، “حيث قمنا بإلغاء ذلك وأنشأنا بها مدينة جديدة”.

وبالمناسبة، قدم رئيس الجمهورية تهانيه إلى الجزائريات والجزائريين بسكناتهم الجديدة، داعيا إياهم إلى “الإشادة بإنجازات وطنهم الحر الذي ضحى من أجله ملايين الشهداء”.

وقال بهذا الخصوص: “الجزائر بلد عملاق أسسه وضحى من أجله عمالقة، على غرار المجاهد الراحل عثمان بلوزداد” الذي يحمل أحد أحياء مدينة سيدي عبد الله اسمه.

وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الدولة ستواصل على هذا المنوال لتلبية احتياجات المواطنين من السكن.

وكان الرئيس تبون، أشرف من عين المكان بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع 251.890 وحدة سكنية بكل الصيغ على المستوى الوطني.

وكانت الانطلاقة بتدشين حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد الذي يضم 13300 وحدة سكنية بحضور نجلي المجاهد الرمز. ويتربع هذا القطب الحضري على مساحة 107 هكتار ويضم 343 عمارة ذات 9 طوابق، إلى جانب المرافق المدمجة.

وخلال عرض قدمه حول برنامج توزيع السكنات المقرر بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن البرنامج يضم 67.370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، 46.308 بصيغة العمومي الإيجاري، 94.305 إعانة في إطار البناء الريفي، 27.185 إعانة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، 14.146 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و2.576 وحدة بصيغة الترقوي الحر.

وقد أشرف رئيس الجمهورية على تدشين هذا القطب الحضري بحضور كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي.