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الجزائر

توزيع سكنات عدل: بلعريبي يسدي جملة من التعليمات

الشروق أونلاين
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توزيع سكنات عدل: بلعريبي يسدي جملة من التعليمات
ح.م
جانب من الاجتماع

أسدى وزير السكن، طارق بلعريبي، جملة من التعليمات المتعلقة باستكمال وتسليم سكنات عدل المعنية بالتوزيع.

وخلال اجتماع ترأسه بلعريبي، الإثنين، أسدى تعليمات بضرورة النظر إلى كافة الملفات وصب أوامر دفع الشطر الرابع وتظافر كل الجهود لتسليم المكتتبين سكناتهم في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف.

وفي بداية الاجتماع تم عرض البرنامج المسطر للتوزيع بمناسبة أول نوفمبر، أصر الوزير على ضرورة الربط بكافة الشبكات (الكهرباء، الماء وشبكة الغاز) واستكمال المشاريع قبل نهاية شهر أكتوبر 2023.

كما أمر الوزير بمعاينة سير الأشغال بالمواقع السكنية المبرمجة للتوزيع ومتابعة نسبة تقدم الأشغال عن كثب ورفع كافة العراقيل المسجلة بها كما أكد على ضرورة التنسيق بين كل من المدير العام للسكن والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمدراء الجهويين لذات الوكالة.

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