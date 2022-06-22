توزيع مخزون الكتاب المدرسي لتحديد الاحتياجات

في انتظار تزويد المدارس بالمناهج الجديدة

طلب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، من مديريه الولائيين للتوزيع والنشر البيداغوجي، الشروع في توزيع “مخزون” الكتب المدرسية للسنة الفارطة لمواجهة أي أزمة محتملة للكتاب، في انتظار تزويدهم بالكتب الجديدة التي خضعت للتعديل، ويتعلق الأمر بأربعة مناهج تخص مرحلة التعليم الابتدائي.

وأوضح، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، في مراسلة تحمل الرقم 349 مؤرخة في 20 جوان الجاري، موجهة لمديري المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي الموزعة وطنيا، بحوزة “الشروق”، بأنه تقرر الاحتفاظ بنفس دليل أسعار الكتب المدرسية لسنة 2021، في حين طلب من مديريه الولائيين مباشرة توزيع “مخزون” الكتب المدرسية المتبقي من الموسم الفارط والمقدر بـ8 ملايين كتاب، وإيصاله إلى المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بغية إتمام عملية التوزيع التي انطلقت شهر فيفري المنصرم، لضمان وفرة الكتاب في الدخول المدرسي القادم، تفاديا لاحتجاجات الأولياء ووقوفهم في طوابير طويلة.

وأبلغ الديوان الوطني مديريه الولائيين، بتزويدهم بالكتب المعدلة قريبا، للشروع في توزيعها على المؤسسات التربوية، ويتعلق الأمر بمناهج القراءة للغة العربية ودفتر الأنشطة اللغوية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، بعد ما تم دمجهما في كتاب واحد، وذلك في إطار تطبيق إجراءات التخفيف من ثقل المحفظة، وكذا كتابي التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية للسنة ثالثة ابتدائي..

وبخصوص متابعة وضعية الكتاب المدرسي، قالت المصادر، بأن التقارير الأولية وقفت على رفض رؤساء المؤسسات التربوية توزيع الكتاب المدرسي، بسبب الضبابية والغموض الذي يلف منحة بيع الكتاب المدرسي المستحدثة مؤخرا، أين طالبوا بالإفراج عن المرسوم، وهو الأمر الذي دفع بمصالح وزارة التربية إلى استحداث نافذة أو ما يصطلح عليها بالواجهة، عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لتمكين المديرين للأطوار التعليمية الثلاثة، من حجز المعلومات المتعلقة بالكتاب المدرسي موقوفة إلى غاية تاريخ 16 جوان الجاري، وذلك عبر حساباتهم الخاصة، من خلال تحيين البيانات بصفة دورية، فيما حددت الأربعاء على الساعة الثانية مساء كآخر أجل لإنهاء العملية وإرسال التقارير إلى الوصاية لتسوية الوضعيات العالقة قبل الدخول المدرسي القادم.