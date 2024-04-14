توزيع مقررات جديدة للاستفادة من العقار الصناعي

شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في توزيع مقررات الإستفادة من العقار الصناعي لمستثمرين وحاملي مشاريع مسجلين عبر المنصة الرقمية للإستثمار.

وخلال الملتقى الثاني الذي نظمته الوكالة الوطنية للاستثمار في مقر البنك الوطني للإسكان في باب الزوار، أشرف مدير الوكالة عمر ركاش، على توزيع 73 مقرر تخصيص لـ 11 ولاية، بعد الخطوة الأولى التي تضمنت توزيع 97 مقرر تخصيص، يوم 26 مارس الماضي.

وكشف ركاش، عن وصول “إجمالي عدد الأوعية الممنوحة، إلى 196 وعاء عقاري، بمبلغ استثمار إجمالي يصل إلى ما يقارب 278 مليار دينار جزائري”، مفيدا بالزام الوكالة للمستثمرين الحاصلين على الأوعية العقارية “بخلق ما يفوق 27200 منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة”.

وأكد ركاش، في كلمته التي حضرها وزير الصناعة علي عون، ووزير السكن، طارق بلعريبي، على وجود 39 وعاء عقاري قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، حيث سيُبلّغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها.

ووفقا لذات المتحدّث، ستشرع الوكالة بداية من الأسبوع المقبل، بعرض أوعية عقارية جديدة بطريقة آلية، مؤكدا في الوقت ذاته، على إدراج قرابة (10) ولايات جديدة في المنصة الرقمية للإستفادة من عقاراتها الاقتصادية الموجهة للاستثمار، مفيدا بأن هذه العملية ستكون بالتنسيق والمقاربة التشاورية مع مختلف الوزارات والولاة والمستثمرين.