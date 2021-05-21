توزيع 30 ألف سكن في 5 جويلية

بعدة مدن كبرى

أجرى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، تغييرات بالمديريات الجهوية، كما وجه إنذارات شفوية لمديرين جهويين آخرين تنتهي بإنهاء المهام في حال عدم الالتزام بالتعهدات والتماطل في تنفيذ التعليمات ودفع وتيرة الإنجاز والتوزيع.

في السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن المدير الجهوي للوكالة بسطيف “ب.ع”، أنهيت مهامه وتم استدعاءه الى مهام أخرى، في حين تم تعيين مسؤول مشاريع “عدل” ببومرداس “ع.ص”، كمدير جهوي للوكالة بمنطقة سطيف، وذلك للدفع بمشاريع السكنات وتسليم أكبر عدد ممكن في الثلاثي الثاني من السنة.

وما يعزز هذا التوجه البيان الذي توج لقاء مدير عام الوكالة المكلف فيصل زيتوني الخميس، بمسؤوليها الجهويين لنواحي العاصمة (غرب وشرق) ووهران وقسنطينة وعنابة وتيارت، وورد فيه أن المدير العام ابلغ المدراء الجهويين باتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بالتعهدات.

وحسب بيان “عدل ” فاللقاء التنسيقي جاء بتعليمات من وزير السكن والعمران، وتم خلاله توجيه تعليمات للمديرين الجهويين لـ”عدل” تحثهم على تسريع وتيرة الإنجاز بالسكنات المرتقب تسليمها، وشدد على أنه “على كل مدير تحمل مسؤوليته، خاصة ما يتعلق بآجال تسليم السكنات والالتزام بالتعهدات”.

كما تلقى المديرون الجهويون، تعليمات لمعالجة العراقيل التي تعترض الأشغال وإيجاد حلول فعلية بالتنسيق مع مختلف المصالح على غرار سونلغاز والجزائرية للمياه ومديريات التعمير والهندسة المعمارية ورؤساء مشاريع وكالة عدل ومكاتب الدراسات ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC.

وأشار البيان إلى تنبيه المدير العام العام للمديرين الجهويين أنه في حال عدم الالتزام بتعهداتهم أو التماطل في تنفيذ التعليمات ستتخذ في حق كل مدير جهوي إجراءات صارمة في حقه قد تصل إلى إنهاء مهامه .

للإشارة، فإن المديرين الجهويين لوكالة عدل، تعهدوا في وقت سابق أمام وزير السكن والعمران والمدير العام لوكالة عدل، بتسليم عدد معتبر من سكنات البيع بالإيجار، رافقتها زيارات ميدانية إلى مواقع مختلفة بعدة ولايات تحسبا لعمليات توزيع كبرى منتظرة في 5 جويلية المقبل.

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل فإن وكالة عدل لوهران تحضر لتوزيع 12 ألف سكن خلال 5 جويلية المقبل، إلى جانب توزيع موقع بابا احسن بالعاصمة الذي يضم 3 آلاف سكن، إضافة لموقعين بالدويرة (ملعب الدويرة وطريق الرحمانية) يضمان 3245 و3275 سكن على التوالي، ما يجعل العملية المعنية بالعاصمة، تقارب نحو 10 آلاف سكن.

وبولاية سطيف، يجري التحضير لتوزيع موقع تينار الذي يضم 5 آلاف سكن والذي مازال ينتظر فقط عملية الربط بشبكة الصرف الصحي.