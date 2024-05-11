-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توزيع 40 ألف وحدة سكنية في العاصمة يوم 5 جويلية المقبل

الشروق أونلاين
  • 311
  • 0
توزيع 40 ألف وحدة سكنية في العاصمة يوم 5 جويلية المقبل
ح.م
سكنات عدل في سيدي عبد الله

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم السبت، عن توزيع 40 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” بولاية الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ 62 لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية المقبل.

وقال بلعريبي خلال زيارة ميدانية قادته إلى موقع إنجاز 13300 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله:”نطمئن المكتتبين أننا سنكون في الموعد لتوزيع 40 ألف وحدة سكنية في العاصمة، من بينها 20 ألف وحدة بسيدي عبد الله”.

وشدّد الوزير على أن هذه السكنات المنجزة تتوفر على كافة المرافق الضرورية، مؤكدا حرص مصالحه على “التوفيق بين تشييد السكنات، وإنجاز التجهيزات العمومية”.

من جهة أخرى، كشف الوزير بلعريبي أن نسبة تقدّم الأشغال في موقع 13.300 مسكن بسيدي عبد الله قد بلغت 80 بالمئة.

مقالات ذات صلة
شاهد.. توقيف 7 أشخاص وحجز 56 ألف قرص مهلوس بعين الدفلى

شاهد.. توقيف 7 أشخاص وحجز 56 ألف قرص مهلوس بعين الدفلى

اتفاقية توأمة بين جامعتي وهران 2 وصبراتة الليبية

اتفاقية توأمة بين جامعتي وهران 2 وصبراتة الليبية

سلبيات الدروس الخصوصية خطيرة ونشاطها غير قانونيّ

سلبيات الدروس الخصوصية خطيرة ونشاطها غير قانونيّ

اكتشاف رسالة من أحد المنفيين الجزائريين نحو كاليدونيا إلى السلطان العثماني

اكتشاف رسالة من أحد المنفيين الجزائريين نحو كاليدونيا إلى السلطان العثماني

البيئة والمواطنة تطلق حملة تشجير لصيف أخضر

البيئة والمواطنة تطلق حملة تشجير لصيف أخضر

شاب مدمن يقتل أمه وأخته المعاقة بقسنطينة

شاب مدمن يقتل أمه وأخته المعاقة بقسنطينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد