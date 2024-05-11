توزيع 40 ألف وحدة سكنية في العاصمة يوم 5 جويلية المقبل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم السبت، عن توزيع 40 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” بولاية الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ 62 لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية المقبل.

وقال بلعريبي خلال زيارة ميدانية قادته إلى موقع إنجاز 13300 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله:”نطمئن المكتتبين أننا سنكون في الموعد لتوزيع 40 ألف وحدة سكنية في العاصمة، من بينها 20 ألف وحدة بسيدي عبد الله”.

وشدّد الوزير على أن هذه السكنات المنجزة تتوفر على كافة المرافق الضرورية، مؤكدا حرص مصالحه على “التوفيق بين تشييد السكنات، وإنجاز التجهيزات العمومية”.