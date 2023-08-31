توزيع 400 ألف هكتار من العقار الفلاحي في الجنوب

كشف المكلف بالدراسات لدى ديوان وزارة الفلاحة مولود تريعة، الخميس، عن توزيع قرابة الـ 400 ألف هكتار من العقار الفلاحي في الجنوب.

وأكد مولود تريعة في تصريح للإذاعة الجزائرية “توزيع ما يقارب الـ 400 ألف عقار فلاحي في الجنوب لفائدة المستثمرين إلى غاية اليوم”.

وأضاف المتحدث نفسه أن توزيع هذه الحصة “من أجل تعزيز الجهود الخاصة، وربح معركة الإكتفاء في المجال الغذائي خاصة في مجال الحبوب”.

كما أكد المسؤول ذاته “تسوية الملفات الخاصة بعقود الامتياز المتراكمة منذ فترة طويلة. ومنها تسليم العقود لفائدة الفلاحين الذين يستغلون أراضي فلاحية بدون عقود منذ الإستقلال”.