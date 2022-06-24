توزيع 4000 رخصة استيراد

مدير "ألجاكس" يبشر بانفراج التجارة الخارجية ويؤكد لـ"الشروق":

كشف مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” عبد اللطيف الهواري” للشروق” عن انفراج في ملف الاستيراد، بتوزيع أكثر من 4000 رخصة على المتعاملين في مختلف المجالات، وأكد أن توزيع أول رخصة كان بتاريخ 05 ماي الماضي، أي بعد أيام قليلة من تكليف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالتدقيق في عملية الاستيراد من طرف وزارة التجارة، بهدف ضبط الأسواق وتشجيع المنتجات الوطنية.

وأضاف محدثنا أن عملية دراسة ملفات الاستيراد تسير بطريقة مدروسة وعميقة لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للأسواق في مختلف المواد الاستهلاكية، وانتقد بشدة بعض الأطراف التي تروج لفكرة حصار عملية الاستيراد والتضييق على المتعاملين والتباطؤ في توزيع الرخص، مؤكدا وجود فريق من التقنيين والخبراء يشرفون على عملية استقبال ودراسة الملفات بكل شفافية وموضوعية مع اعتماد السرعة والدقة، خاصة في ظل الطلبات الكبيرة للاستيراد للمتعاملين في مختلف المجالات.

وطمأن عبد اللطيف الهواري أن توزيع رخص الاستيراد يتم بشكل يومي بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أين يتم استقبال المتعاملين لمنحهم الرخص لمباشرة الاستيراد وفق ما يتماشى مع متطلبات السوق، مؤكدا أن عهد التوزيع العشوائي للرخص قد ولّى، وهذا بهدف تحديد المستوردين والحفاظ على المنتج الوطني ووقف نزيف العملة الصعبة.

ومن جهتها أصدرت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين بيانا الخميس، انتقدت فيه حالة الركود التجاري التي تشهدها السوق، لغياب عديد المنتجات، ودعت السلطات المعنية إلى مراجعة الإجراءات الأخيرة التي جاءت لتنظيم التجارة الخارجية، ما أدى حسبها إلى تضرر التجار والمتعاملين الاقتصاديين والحرفيين في جميع القطاعات.

وبخصوص المواد التي تشهد ندرة في الأسواق ولم يتحصل متعاملوها بعد على رخص الاستيراد، أكدت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، أنها تتعلق بقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية والعجلات المطاطية والتجهيزات المستعملة في الإعلام الآلي وأشغال الكهرباء والترصيص وأدوات النظافة، بالإضافة إلى المعدات المستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والصيد البحري، وأدوات الحلاقة والتجميل والخياطة والملابس والخردوات والعقاقير.