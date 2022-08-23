توزيع 7 آلاف مسكن عدل بموقع سيدي سرحان بالبليدة.. قريبا

وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، برنامجاً لتوزيع السكنات بموقع الحضري 7000 مسكن عدل بسيدي سرحان بالبليدة.

وجاء ذلك بعد أن تم صب الشطر الرابع للمكتتبين المعنيين بالسكنات، غير أن إقبال المستفيدين كان ضئيلا، فيما تم الترويج مقبل بعض الجهات أن عملية التسليم لم تبرمج بعد

بالمقابل أكد مصدر مطلع للشروق أونلاين أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن، وضعت برنامجا لتسليم السكنات بهذا الموقع الهام، بعد تجهيزه بجميع المستلزمات.

للإشارة فإن والي ولاية البليدة قد تعهد بتوفير النقل المدرسي بهذا الموقع الهام كحل مؤقت بالنسبة للسنة المدرسية الجارية.