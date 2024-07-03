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توسعة الطريق السريع الشرقي الرابط بين المطار ومدينة الجزائر

الشروق أونلاين
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توسعة الطريق السريع الشرقي الرابط بين المطار ومدينة الجزائر

يشهد الطريق السريع الشرقي، الرابط بين مطار الجزائر الدولي بوسط مدينة الجزائر، عملية توسعة جديد، لتسهيل حركة المرور في هذا الممر الذي تستغله نحو 200 ألف مركبة يوميا.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي، قال حمو خرفوش، رئيس قسم المشاريع الكبرى في مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، “إن هذا المشروع الممتد على مسافة 10 كلم، من العناصر إلى المطار، تسهر على انجازه كفاءات جزائرية من الدراسة غلى غاية الانجاز”، مفيدا بأن “نسبة أشغال هذا المشروع تقارب الـ 75 من المائة، كما يُنتظر تسليمه خلال شهر جويلية الجاري”.

ويتضمن هذا المشروع، توسعة الطريق بـ 08 امتار اضافية، ليصبح بعرض 18 مترا بدلا من 10 أمتار، وبـ 05 مسالك بدلا من 03، إلى جانب انجاز جدار اسمنتي، على جنبات الطريق بطول 1.2 كلم، وذلك لمنع انجراف التربة على الطريق.

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