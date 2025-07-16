توسعة مصنع “فيات”.. هذا جديد المشروع

أعلنت شركة ستيلانتيس الجزائر، الأربعاء، أن أشغال التوسعة بوحدة التركيب وفق نمط “CKD” قد بلغت نسبة تقدم قدرها 85%، وذلك بعد استكمال تركيب تجهيزات وحدتي التلحيم والطلاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التقدم، الذي يأتي وفق الجدول الزمني المحدد، يُعد مرحلة محورية في المشروع الصناعي لستيلانتيس الجزائر، القائم على رفع القدرات الإنتاجية ومستوى الإدماج تدريجياً بمصنع “فيات”.

وتتم عملية توسيع الموقع بالتوازي مع برنامج شامل للتوظيف والتكوين، يهدف إلى اعتماد الكفاءات الجزائرية، ويُنفذ بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز تكوين مهني.

وفي هذا الإطار، تم تعبئة وتكوين مئات التقنيين والمهندسين والعمال وفقاً للمعايير الصناعية المعتمدة لدى المجمع، بما يعكس التزام ستيلانتيس ببناء صناعة سيارات محلية مستدامة وفعّالة، ومندمجة في النسيج الاقتصادي الوطني.

وأكد البيان أن هذه الديناميكية تُجسد التزام ستيلانتيس الجزائر بدعم السيادة الصناعية الوطنية، وتوفير مناصب شغل مؤهلة، وخلق قيمة مضافة محلياً، مع مواصلة طموحها في جعل موقع طفراوي مركزاً استراتيجياً لإنتاج السيارات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.