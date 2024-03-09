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من الحراش إلى مطار هواري بومدين:

توسعة ميترو الجزائر: الإنتهاء من حفر النفق

الشروق أونلاين
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توسعة ميترو الجزائر: الإنتهاء من حفر النفق
مصالح ولاية الجزائر
مشروع توسعة ميترو الجزائر العاصمة.

وقف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير النقل، الحبيب زهانة، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على مشروع توسعة ميترو الجزائر العاصمة، من الحراش إلى مطار هواري بومدين، حيث أشرفوا على عملية الإنتهاء من حفر النفق وخروج آلة الحفر على مستوى محطة الحراش.

وحسب ما أفادت به مصالح ولاية الجزائر العاصمة، فتم خلال الزيارة التي قادت الوفد اليوم السبت، 9 مارس، لمشروع توسعة خطوط الميترو، تفقد مشروع خط الميترو الممتد من عين النعجة بإتجاه براقي، والذي يتضمن العديد من المنشآت، أين تم الوقوف على مدى تقدم أشغال جسر على مسافة 1.5 كلم، نفق تحت الأرض وكذا محطة ميترو محمد بولعربي ببراقي.

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