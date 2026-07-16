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توسعة ميترو الجزائر: هذا ما أمر به جلاوي

الشروق أونلاين
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توسعة ميترو الجزائر: هذا ما أمر به جلاوي
وزارة الأشغال العمومية (شبكات)

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس 16 جويلية، بزيارة فجائية إلى مشروع إنجاز محطة الميترو “طالب عبد الرحمن” بباب الوادي بالجزائر العاصمة، حيث وقف على مدى تقدم أشغال توسعة الميترو على الشطر الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي.

ووفقا لما ذكرته الوزارة في بيان، يُنجز المشروع من طرف مجمع كوسيدار للأشغال العمومية، فيما تتولى مؤسسة ميترو الجزائر مهام صاحب المشروع المفوض، تحت متابعة الشركة الوطنية للدراسات للمنشآت بصفتها مكتب الدراسات والمتابعة، وبمرافقة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية في إطار مهامها المتعلقة بالرقابة التقنية.

وسمحت الزيارة للوزير بمعاينة الأشغال الجارية، والتي تشمل عمليات الحفر الكبرى، وتدعيم النفق بأعمدة خاصة، إلى جانب إنجاز منشآت التهوية ومداخل المحطة، حيث استمع إلى شروحات تقنية حول وتيرة الإنجاز ومختلف مراحل تقدم المشروع.

ليسدي الوزير جملة من التعليمات لتسريع وتيرة الأشغال، مع الحرص على احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، لا سيما فيما يتعلق بأعمال الحفر وتدعيم النفق، مؤكداً على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والأمن داخل الورشة، وضمان التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، واعتماد متابعة يومية لسير الأشغال، والعمل على رفع مختلف العراقيل التقنية والتنظيمية في حينها، بما يضمن تقدم المشروع وفق البرنامج المسطر.

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