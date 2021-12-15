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اقتصاد

توسعة ميترو الجزائر.. وزير النقل يأمر بتسريع وتيرة الإنجاز

الشروق أونلاين
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توسعة ميترو الجزائر.. وزير النقل يأمر بتسريع وتيرة الإنجاز

أمر وزير النقل عيسى بكاي مسؤولي مشروع ميترو الجزائر بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التوسعة ووضع أنظمة التشغيل على مستوى الورشات المكتملة لربح الوقت.

ووجه بكاي، الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع المدير العم لمؤسسة ميترو الجزائر والمدير العام لفرع كوسيدار تعليمات صارمة برفع وتيرة الأشغال ووضع كل الإمكانيات التقنية والبشرية لرفع نسبة الأشغال إلى مستويات تتماشى والحيز الزمني المخصص لمختلف المراحل.

وقدم المسؤلون عن المشروع عرضا شمل مختلف الأشغال الخاصة بالتوسعة ومدى تقدم وتيرتها وتركيب أنظمة تشغيل الميترو على مستوى الخط الرابط بين عين النعجة و براقي، و خط الحراش نحو مطار الجزائر الدولي، وكذا الخط ما بين ساحة الشهداء و تريولي.

كما دعا بكاي لوضع أنظمة تشغيل الميترو على مستوى الورشات التي تم فيها الانتهاء من البنية الهندسية القاعدية ربحا للوقت واحتراما للآجال المسطرة، نظرا لما يكتسيه هذا المشروع من أهمية و الدور الذي سيلعبه في فك الخناق عن العاصمة وتسهيل تنقل المواطنين.

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