توسعة ميناء أرزيو لربطه سريعا بمرافئ إفريقية

مع اقتراب موعد تصدير خام حديد غار جبيلات

أولت الحكومة ميناء أرزيو، بغرب البلاد، اهتماما بالغا ضمن “إستراتيجيتها الاقتصادية الجديدة”، التي تتضمن ربطه بالعمق الإفريقي، بهدف رفع المداخيل وخلق فرص عمل، خصوصاً مع الاستغلال القريب للعملاق المنجمي غار جبيلات، وتصدير أطنان خام الحديد إلى الخارج.

وكشف والي وهران، سعيد سعيود، مساء الاثنين، خلال زيارة قادته رفقة وفد تنفيذي هام إلى ميناء أرزيو، أن هذه المؤسسة المينائية استفادت من مشروع توسعة وتهيئة بغلاف مالي ناهز الـ45 مليار دينار جزائري، يشمل إنجاز ورشتين مخصصتين لصيانة وبناء السفن والقوارب، ورصيف تجاري ومشروع الرفع من طاقة استيعاب نهائي الحاويات، مما ينعكس إيجابا على إمكانات الاقتصاد الوطني، ويسهم أيضا في رفع الديناميكية المتصاعدة للصادرات خارج المحروقات لتحقيق 15 مليار دولار عام 2024، في ظل رهانات قوية على هذا الميناء في زيادة حركة تصدير واستيراد البضائع، خاصة المنتجات الزراعية والمستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية ومواد غذائية وبلاستيكية ومواد البناء والمواد الصيدلانية، وكذا تصدير خام الحديد لغار جبيلات بأقصى جنوب ولاية تندوف، بعدما كان هذا المركب المينائي مخصصا لتصدير المواد البترولية.

وقال سعيود، إن مشروع توسعة ميناء أرزيو، الرائد في تصدير المشتقات النفطية وإعادة شحن المحروقات، يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي تعول كثيرا عليه للارتقاء بالحركية الاقتصادية للجزائر، خاصة مع بدء تصدير خام حديد العملاق المنجمي غار جبيلات إلى الخارج، وهو ما يعزز دور هذا الميناء الضخم كملتقى طرق دولي.

وتتضمن الأشغال إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1200 متر وبعمق 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها، ويتربع على مساحة 52 هكتارا، ويضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير “اليوريا” ومختلف المنتجات الحديدية، وكذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا، وموقع آخر مخصص لإصلاح السفن.

وأشار والي وهران إلى أن ورشات الأشغال، التي انطلقت منذ 90 يوما وبلغت نسبة الإنجاز بها حوالي 6 بالمائة بسبب ضخامة الأشغال التي أسندت إلى مجمع جزائري – صيني (كوسيدار وميديترام شاك)، ستنتهي في آجال لا تتعدى الـ14 شهرا على أقصى تقدير، فيما تعدّت نسبة أشغال مشروع ربط منجم غار جبيلات بميناء أرزيو الـ45 بالمائة، لافتا إلى أن تعليمات على قدر عال من الجدية، تلقتها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية، المكلفة بهذا الربط السككي، بمضاعفة الأشغال بنظام التناوب 3/8 لتسريع تسليم المشروع في وقته المحدّد، مؤكدا على أهمية هذا المشروع، في إطار جلب المادة الأولية وإيصالها من أجل تصدير الحديد والصلب إلى الخارج عبر ميناء أرزيو.

وأولى سعيود عناية خاصة لهذا المشروع، بإعطاء تعليمات لتهيئة الظروف الملائمة لإنجازه بسرعة وبمعايير علمية وتكنولوجية، مضيفا أن مشروع ربط منجم غار جبيلات بميناء أرزيو، هو محل متابعة من طرف الوزير الأول وأعضاء الحكومة تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويندرج مشروع توسعة وتهيئة ميناء أرزيو ضمن الإستراتيجية المينائية لمضاعفة تنافسية الموانئ الجزائرية على كافة الأصعدة، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين، تماشيا مع أهداف الحكومة بربط موانئ الجزائر بالعالم وترسيخ موقعها، ومن ضمن ذلك رفع طاقة استيعاب ميناء أرزيو بنسبة 50 في المائة، لجعله قطبا مينائيا على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل آفاق واعدة ببلوغ تصدير 3 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية و1.2 مليون طن من “اليوريا” و450 ألف طن من المواد البلاستيكية معبأة داخل الحاويات سنويا.