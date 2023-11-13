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اقتصاد

توسيالي: إطلاق خط إنتاج لمسطحات الحديد في السداسي الثاني من 2024

الشروق أونلاين
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توسيالي: إطلاق خط إنتاج لمسطحات الحديد في السداسي الثاني من 2024

كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن عزم مجمع توسيالي للحديد والصلب إطلاق خط لإنتاج مسطحات الحديد خلال السداسي الثاني من سنة 2024.

وتم الاعلان عن ذلك خلال استقبال وزير القطاع علي عون، للمدير العام لمجمع توسيالي، ومقره بوهران، والذي سمح بالوقوف على مدى تقدم مشاريع المجمع وطموحاته المستقبلية خاصة ما تعلق منها بالرفع من وتيرة الإنتاج وتكثيف النشاط وولوج الأسواق الخارجية.

وقدم المدير العام للمجمع آلب توبكوغلو عرضا حول مشروع توسيع وتنويع المنتوجات من خلال تصنيع مسطحات الحديد، حيث سيدخل خط الانتاج حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من سنة 2024 ليصل عدد العمال إلى 6500 عامل، وفق بيان للوزارة.

وبالمناسبة، أكد عون “على ضرورة الإسراع في تجسيد التوسعة، وزيادة نسبة الإنتاج، خاصة وأن المجمع يعتبر قطبا مهما لتلبية حاجيات السوق في مادتي الحديد والصلب”.

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