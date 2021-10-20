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اقتصاد

توسيالي التركي يعلن عن انتاج نوع جديد من الحديد بالجزائر

الشروق أونلاين
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توسيالي التركي يعلن عن انتاج نوع جديد من الحديد بالجزائر
مجمع توسالي بوهران

أعلن مجمع توسالي “بوهران” اعتزامه الشروع في إنجاز مصنع لإنتاج الحديد المصفح بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2 مليون طن سنويا، شهر نوفمبر القادم.

وأكد عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، الثلاثاء، أنه تم الانتهاء تقريبا من جميع الإجراءات الإدارية بما في ذلك تحضير الأرضية لهذا المصنع المتواجد بمحاذاة باقي وحدات المركب على أن تنطلق الأشغال شهر نوفمبر المقبل.

ويستخدم الحديد المصفح في صناعة هياكل السيارات وقطع غيار المركبات والتجهيزات الإلكترونية المنزلية وغيرها.

وأوضح المتحدث ذاته أن انتاج هذا المصنع سيسمح  بتلبية حاجيات شركات المناولة والمؤسسات الصغيرة والرفع من نسبة الإدماج في المجال الصناعي وكذا المساهمة في تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج.

كما سيوفر هذا المشروع الذي حددت أجال إنجازه 30 شهرا على أقصى تقدير زهاء 2.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر كما أشير إليه.

للتذكير يبلغ إنتاج المركب خلال السنة الجارية 3 ملايين طن من مختلف المنتجات الحديدية التي يتم تسويقها محليا، وتلبية احتياجات التصدير على أن يتضاعف الإنتاج إلى 6 ملايين طن من مختلف المنتجات الحديدية في آفاق 2025 بعد إتمام أشغال إنجاز مصنع إنتاج الحديد المصفح.

ويطمح مركب الحديد والصلب “توسيالي” الذي يعمل على تجسيد سياسة الدولة في مجال توسيع الاستثمار و التصدير خارج قطاع المحروقات إلى تلبية الاحتياجات الوطنية بمنتوجات ذات جودة تستعمل في تجسيد العديد من المشاريع بما في ذلك السكنية والبنى التحتية، السدود والأشغال العمومية وتحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو عديد الدول الأجنبية.

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