“توسيالي الجزائر” تشرع في إنتاج نوع جديد من الصلب

أعلنت شركة “توسيالي الجزائر” لصناعة الحديد والصلب، عن شروعها في إنتاج اللفائف المدرفلة على الساخن بسمك يصل إلى 1 مم، وعرض يصل حتى 1600 مم.

وحسب بيان صادر عن الشركة الجزائرية التركية، أكدت على قدرتها في إنتاج 500 نوع مختلف من الفولاذ باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن.

وأكد البيان الصادر عن الشركة، اعتمادها على أحدث آلة صب بلاطات في العالم، متماشياً مع معايير الصناعة 4.0 وإنتاج الفولاذ الأخضر الصديق للبيئة.