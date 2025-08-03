“توسيالي الجزائر” تشرع في إنتاج نوع جديد من الصلب
أعلنت شركة “توسيالي الجزائر” لصناعة الحديد والصلب، عن شروعها في إنتاج اللفائف المدرفلة على الساخن بسمك يصل إلى 1 مم، وعرض يصل حتى 1600 مم.
وحسب بيان صادر عن الشركة الجزائرية التركية، أكدت على قدرتها في إنتاج 500 نوع مختلف من الفولاذ باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن.
وأكد البيان الصادر عن الشركة، اعتمادها على أحدث آلة صب بلاطات في العالم، متماشياً مع معايير الصناعة 4.0 وإنتاج الفولاذ الأخضر الصديق للبيئة.
وسيتم تحويل هذه النوع من اللفائف لاستخدامات عديدة، على غرار صناعة السيارات والبناء والطاقة والأنابيب الفولاذية والزراعة وغيرها.