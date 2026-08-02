“توسيالي” تشرع رسميا في مرحلة الإنتاج بمجمع الدرفلة على البارد

مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 1.8 مليون طن

شرعت شركة توسيالي الجزائر، الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب، رسميا في مرحلة الإنتاج بمجمع الدرفلة على البارد الذي تم إنجازه في إطار المرحلة الرابعة من استثمارات الشركة الإستراتيجية، مما يعزز مكانة الجزائر كمركز صناعي متقدم في مجال الحديد والصلب، وفقا لما أفاد به المجمع.

وسجل مجمع الدرفلة على البارد بوهران، مع نهاية الأسبوع الماضي، أولى محطاته الإنتاجية من خلال النجاح في إنتاج أول لفافة من منتج PO (الفولاذ المخلل والمزيت) على خط PLTCM (خط التخليل والدرفلة الترادفية على البارد)، ويعد هذا المنتج منتجا وسيطا يدخل في مراحل إنتاج لفائف الفولاذ المدرفل على البارد.

وانطلقت أشغال إنجاز المجمع سنة 2024، على مساحة إجمالية قدرها 500 ألف متر مربع، منها 220 ألف متر مربع مغطاة، مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 1.8 مليون طن ومن المقرر أن تدخل جميع خطوط الإنتاج مرحلة التشغيل الكامل خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويهدف المشروع إلى إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الفولاذ ذات القيمة المضافة العالية، التي تلبي احتياجات قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات، الأجهزة الكهرومنزلية، البناء، الطاقة والصناعات التحويلية، من خلال تقديم لفائف الفولاذ المجهزة والمقطعة حسب الطلب داخل مركز خدمات عصري وحدي، وفقا لذات المصدر.

وستخصص المنتجات للسوق الوطنية مع توجه نحو تصدير الفائض إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع استكمال جميع مراحل التطوير، ستصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمجمع إلى 9.5 ملايين طن سنويا، ليصبح أحد أكبر المراكز الصناعية المتكاملة لإنتاج الحديد والصلب في المنطقة، ومركزا عالميا يعتمد عليه في إنتاج أصناف متنوعة من المنتجات المعدنية عالية الجودة، حسب ما أكده المجمع.