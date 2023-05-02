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اقتصاد

توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وزيمبابوي

ياسر كعبش
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توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وزيمبابوي
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زيمبابوي جاكوب موديندا، حول فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد وزير التجارة على ترقية العلاقات التجارية بين الجزائر وزيمبابوي، حيث عبّر عن رغبة الجزائر في تكثيف التجارة البينية مع الدول الإفريقية، كما أكد على أهمية إقامة معارض اقتصادية بين البلدين.

وعبّر جاكوب موديندا، عن استعداده للعمل على تمتين العلاقات التجارية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري وتكثيف التعاون على كافة الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، حسب بيان الوزارة.

ويذكر أن رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زيمبابوي جاكوب موديندا، والوفد المرافق له، يؤدي زيارة للجزائر خلال الفترة من 29 أفريل إلى 5 ماي 2023.

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