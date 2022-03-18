توسيع الشواطئ وتوفير مياه الشرب وتعزيز النقل

تدابير حكومية عاجلة لإنجاح موسم الاصطياف

شرعت الحكومة في التحضير لموسم الاصطياف، وحددت جملة من الضوابط الواجب اتخاذها على مستوى الولايات الساحلية للوطن، حيث طلبت وزارة الداخلية من ولاة الولايات الساحلية الـ13 تحضير مقترحات خاصة لإنجاح موسم الاصطياف، مع الشروع فورا في اتخاذ جملة من التدابير.

وقالت الوزارة في مذكرة بعثت بها إلى ولاة الولايات الساحلية، بتاريخ 8 مارس الجاري، تحت عنوان “مخطط العمل الخاص بموسم الاصطياف لسنة 2022″، اطلعت عليها “الشروق”، إنه “يتعين أن تشمل مساهماتكم الإجراءات والتدابير المبرمجة في عمليات التهيئة المبرمجة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة”.

وعلاوة على ذلك، طُلب من الولاة، تقديم “اقتراحات فتح الشواطئ الممنوعة للسياحة، وكذا الاحتياجات المالية في العمليات المرفقة ببطاقات فنية تفصيلية”، و”التزويد بالمياه الصالحة للشرب في كافة البلديات خاصة في موسم الاصطياف”، مع “تعزيز خطوط النقل باتجاه الشواطئ ومختلف المواقع السياحية كالمسابح والملاعب وغابات الاستجمام وأماكن الترفيه”.

وشددت الوزارة على ضرورة “منع السباحة في الشواطئ المغلقة”، و”القضاء على مصبات المياه القذرة على مستوى الشواطئ”.