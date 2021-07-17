توسيع المشاركة في مسابقة التوظيف في قطاع التربية

المقابلة نهاية أوت والتسجيلات بعد العيد

تثمين الخبرة المهنية للمتعاقدين والمستخلفين في إطار “نظام التعاقد”

تعتزم وزارة التربية الوطنية فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف الخارجية على أساس الشهادة، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2021، بعد عيد الأضحى، وهي العملية التي ستتم عبر الأرضية الرقمية، بعد أن تقرر توسيع المشاركة لأساتذة الجامعات والمدارس الخاصة ومعلمي محو الأمية.

وستؤجل مصالح وزارة التربية المختصة، استقبال ترشح الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية، إلى ما بعد إعلان نتائج البكالوريا، إذ ستتم مطالبة المترشحين أيضا وبالموازاة مع فترة التسجيلات الإلكترونية التي تمتد عشرة أيام، بإيداع ملفاتهم الورقية بالمراكز التي ستعينها مديريات التربية للولايات، والتي سيتم مضاعفة عددها كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن عملية دراسة ملفات الترشح ستتم أيضا عن بعد، خاصة بعدما تم ابتكار وتطوير “نظام رقمي” سيعمل على ترتيب المترشحين ودراسة ملفاتهم وفق “سلم تنقيط” موحد، قصد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لوضع حد للمحاباة و”المعريفة”. على أن يتم برمجة “المقابلة” في حدود 15 أوت المقبل، بغية تمكين الأساتذة والإداريين والموظفين على حد سواء من استكمال عطلتهم الصيفية.

وتشمل المسابقة هذه المرة فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، إذ سيستفيدون من تثمين وتقييم سنوات الخبرة المهنية المكتسبة ضمن “نظام التعاقد”، ولفائدة خريجي الجامعات في مختلف التخصصات، في حين تقرر ولأول مرة في تاريخ المسابقات توسيع المشاركة لفئة الأساتذة العاملين بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، الأساتذة المعيدين بالمؤسسات الجامعية وكذا معلمي محو الأمية العاملين بعقود مؤقتة. غير أن الأولوية في التوظيف في نهاية المطاف بقطاع التربية ستمنح لفئة الأساتذة خريجي المدارس العليا في جميع التخصصات والمواد، مع العلم أنه قد تم حجز مناصبهم المالية بصفة مسبقة قبل المرور لتنظيم مسابقة التوظيف.

وأكدت المصادر على أن الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الراغبين في المشاركة في المسابقة، ملزمون بالتقرب من مصالح مديريات التربية للولايات للتأشير على شهادات العمل، وذلك عقب التأشير عليها من قبل إدارة مؤسساتهم التربوية لأحد الأطوار التعليمية الثلاثة. وبالتالي فأي شهادة عمل غير مؤشرة لا تقبل في الملف.