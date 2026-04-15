توسيع بنك التنمية المحلية لمجال التمويلات الإسلامية

بينما وصل إجمالي القروض 140 ألف مليار خلال 2025

بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية المحلية سنة 2025 أزيد من 1400 مليار دج، مع تسجيل تطور ملحوظ في نشاط الصيرفة الإسلامية، حسب ما أفاد به المدير العام للبنك، محمد مبارك.

وأوضح مبارك لـ”وأج” أن قيمة القروض الممنوحة تجاوز 1400 مليار دج خلال العام الفارط، مسجلة زيادة قدرها 186 مليار دج مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس، كما قال، “توسع نشاط التمويل ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات”.

في هذا الصدد، أكد المسؤول أن البنك يواصل دوره كشريك مالي في المشاريع الهيكلية الكبرى، حيث ساهم خاصة في تمويل الخط المنجمي الغربي، ومحطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى المشاريع الفلاحية الكبرى في الولايات الجنوبية.

أما بخصوص الودائع لدى المؤسسة المصرفية العمومية فقدرت بنحو 1663 مليار دج، بارتفاع قدره 21 بالمائة مقارنة بسنة 2024، في “مؤشر على تعزيز قدرات البنك على تمويل الاقتصاد”، يضيف المدير العام.

كما سجل نشاط الصيرفة الإسلامية من جانبه تطورا ملحوظا، حيث تتوفر أغلب وكالات البنك على شبابيك مخصصة لهذا الفرع، مع تحقيق نمو بنسبة 29 بالمائة في تحصيل الموارد.

وتم خلال العام الفارط توسيع نطاق التمويلات الإسلامية، خاصة في مجال اقتناء السيارات إلى جانب تخفيض تكاليف التمويل العقاري الإسلامي لتصبح مماثلة للتمويل التقليدي، وذلك بفضل الدعم والتحفيزات التي أقرتها الدولة.

وفي رده على سؤال حول تقييم أداء البنك بعد سنة من بداية تداول أسهمه في بورصة الجزائر، مارس 2025، أشار مبارك إلى تسجيل “حصيلة إيجابية مدعومة بتحسن ملحوظ في المؤشرات المالية وارتفاع جاذبية السهم، ما يعكس ديناميكية جديدة في نشاط البنك”.

وأضاف أن الموارد التي تم تعبئتها من خلال فتح رأس المال تم توجيهها لدعم النشاط البنكي، مضيفا أن رقم أعمال المؤسسة المصرفية عرف ارتفاعا من 76 مليار دج سنة 2023 إلى 96 مليار دج في 2024، بزيادة قدرها 14 بالمائة.

وعن سؤال حول خدمة الدفع بالعملة الصعبة نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية لفائدة مصدري الخدمات والسلع التي أطلقها البنك نهاية العام الماضي، وهي الأولى من نوعها وطنيا، ذكر المسؤول أنها لاقت استحسان المتعاملين الاقتصاديين، الذين أبدوا اهتماما متزايدا بإبرام اتفاقيات للاستفادة منها.

وفي نفس السياق، كشف المدير العام أن بنك التنمية المحلية يعمل حاليا على تطوير منتجات رقمية جديدة سيتم إطلاقها خلال 2026، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى مواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز تنافسيته.

وفيما يخص الصكوك السيادية، أوضح أن عملية الاكتتاب التي أطلقتها وزارة المالية شهر يناير الماضي لا تزال جارية، حيث تمكن البنك من تحقيق حوالي 75 بالمائة من الهدف المسطر والمتمثل في تحصيل 15.8 مليار دج، حيث تم الاكتتاب فعليا في 11.78 مليار دج إلى غاية 17 منتصف مارس الفارط، فضلا عن طلبات إضافية مؤكدة تفوق 7 ملايير دج.

وفي مجال الشمول المالي يعتزم البنك، يؤكد السيد مبارك، مواصلة توسيع شبكته عبر فتح ما بين 6 و7 وكالات جديدة خلال 2026 مع العمل على تهيئة 25 وكالة رقمية، في إطار تحديث الخدمات وتقريبها من الزبائن.

في ذات الإطار، تعمل المؤسسة المصرفية على تعزيز حضورها في الولايات الجديدة، على غرار المنيعة، أولاد جلال، تقرت، مع وجود وكالات قيد الإنجاز في بني عباس وقصر الشلالة، بهدف ضمان تغطية شاملة لمختلف مناطق الوطن.

كما سيقوم البنك خلال السنة الجارية بتزويد التجار بأكثر من 150 ألف جهاز دفع إلكتروني، إلى جانب نشر حوالي 50 موزعا آليا للنقود، مع مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى، وتجسيد مشاريع تعاون مع عدة هيئات مالية عربية وإسلامية وإفريقية، ضمن إطار تبادل الخبرات واستكشاف آليات تمويل جديدة.