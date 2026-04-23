توسيع تسويق البطاطا المخزنة إلى خمس نقاط بيع خلال أسبوع

تتواصل عملية تسويق البطاطا المخزنة من طرف شركة “SARPA” وفق البرنامج المسطر، حيث تم خلال أسبوع واحد تموين خمس نقاط بيع، في إطار مسعى توسيع شبكة التوزيع وضمان توفر المنتوج بأسعار تنافسية.

وحسب بيان للشركة، انطلقت العملية من نقطة البيع المتواجدة بالفضاء التجاري “GIPLAIT” بحسين داي، قبل أن يتم تعزيزها بفتح وتموين نقطتي بيع إضافيتين تابعتين لشركة “DICOPA”، وهما “Dicopa Market” بحسين داي و”Dicopa Market” بالعناصر (القبة)، ما ساهم في تحسين الانسيابية اللوجستية وتوسيع تغطية السوق.

وفي سياق مواصلة تنفيذ البرنامج، يرتقب أن تتدعم العملية، اليوم الخميس، بتموين نقطتي بيع جديدتين تابعتين أيضًا لشركة “DICOPA”، حيث سيتم فتح نقطة بقورصو بولاية بومرداس، وأخرى ببوفاريك بولاية البليدة، بهدف توسيع نطاق التوزيع ليشمل ولايات إضافية.

ومع استكمال هذه المرحلة الأولى، تكون العملية قد حققت انتشارًا تدريجيًا عبر خمس نقاط بيع خلال فترة وجيزة، مع استمرار وتيرة التوسع لتشمل مناطق أخرى، بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، ويضمن توفر البطاطا بشكل منتظم وبأسعار في متناول الجميع، دعمًا للقدرة الشرائية.