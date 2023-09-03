توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة إلى الدوائر

بعدما تعذّر تغطية المناصب الشاغرة بالبلدية

شرعت وزارة التربية الوطنية في إجراء المراجعة الموسّعة الأولى، لعملية توظيف أساتذة متخصصين في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية لتأطير تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، إذ أقرت الانتقال إلى مرحلة “الدائرة” بعد تعذّر تغطية المناصب المالية الشاغرة على مستوى “البلدية”.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأنه بعدما تعذّر على مصالح الوزارة الوصية المختصة، تغطية جميع المناصب المالية الشاغرة في مرحلة التوظيف الأولى على مستوى “البلدية”، مكان تواجد المنصب المالي، فقد قررت الانتقال إلى مرحلة المراجعة الموسّعة الأولى، من خلال اللجوء إلى العمل بترتيبات وإجراءات “التوظيف التعاقدي” على مستوى “الدائرة”، وذلك لأجل استكمال عملية تعيين الأساتذة الجدد في تخصص اللغة الإنجليزية لتأطير أقسام الرابعة، وكذا تخصص التربية البدنية والرياضية لتدريس تلاميذ أقسام المستويات التعليمية الخمسة بالمدارس الابتدائية أي من الأولى إلى الخامسة ابتدائي.

وأضافت مصادرنا، بأن الوصاية من خلال مديرياتها الولائية، مطالبة وجوبا بسد كافة المناصب المالية التي لا تزال شاغرة قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، الذي لم يحدّد لحد الساعة، حيث يقوم النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة بمهمة إعادة ترتيب المترشحين غير المعنيين بالتوظيف عن طريق التعاقد في المرحلة الأولى التي جرت على مستوى “البلدية”، شريطة أن يكونوا مقيمين في البلديات التابعة لنفس الدائرة حسب درجة الاستحقاق “انتقاء تفاضلي”، بمعنى أن تتوفر فيهم نفس الشروط المطلوبة لشغل منصب العمل، وهي أقدمية المؤهل العلمي، تطابق الشهادة الجامعية مع التخصص والخبرة المهنية المكتسبة في إطار التعاقد أو الاستخلاف.

إعادة ترتيب المترشحين عبر الأرضية باحترام درجة الاستحقاق

وأشارت ذات المصادر إلى أن رؤساء مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، ملزمون بإتباع نفس التدابير التي اتخذت خلال مرحلة التوظيف المؤقت على مستوى “البلدية”، وذلك يومي الأحد والاثنين 3 و4 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن مصالح التكوين بمديريات التربية للولايات، وبناء على تعليمات وزارة التربية الوطنية، ستؤخّر عملية إخضاع 17021 أستاذ لغة إنجليزية وتربية بدنية ورياضية لتكوين تهيئي تأهيلي إلى غاية الخميس 7 سبتمبر الجاري، بعدما كان مبرمجا في الفترة بين الأحد 3 سبتمبر وإلى غاية الخميس 14 منه، إذ سيتلقون دروسا تكوينية مكثّفة في سبعة مقاييس بحجم ساعي إجمالي يقدّر بـ60 ساعة موزعة على 30 حصة دراسية.

وبخصوص الأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية والبالغ عددهم 62 ألف أستاذ، فسيتم إخضاعهم لامتحان نهاية التكوين ابتداء من الأحد 3 سبتمبر الجاري ويمتد إلى غاية الثلاثاء الـ5 منه، وستشرع مديريات التربية للولايات، بناء على توجيهات مديرية التكوين بالوزارة، في إجراء مداولات نهاية التكوين البيداغوجي التحضيري في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الحالي.