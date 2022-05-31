توسيع صلاحيات المنتخب المحلي ولامركزية التسيير

أهم توصيات يوم برلماني حول قانون البلدية والولاية:

شدد المشاركون في يوم برلماني حول “قانون البلدية والولاية: واقع التسيير وطموحات الإقلاع الاقتصادي”، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتجسيد اللامركزية في التسيير مع “الإسراع” في الإفراج عن قانون الجماعات المحلية الجديد.

وشملت التوصيات التي توجت أشغال اليوم البرلماني، الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، “ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتجسيد اللامركزية في التسيير مع الإسراع في الإفراج عن القوانين الجديدة للبلدية والولاية بهدف ترقية أداء المرافق العمومية وتحسين مردوديتها، إلى جانب عصرنة الجماعات المحلية وتعزيز قدرات المنتخبين”.

كما أكد المشاركون على “أهمية تخفيف الرقابة الإدارية عن الجماعات المحلية وتوفير المناخ الملائم للمنتخب وتمكينه من اتخاذ القرار التنفيذي مع وضع آليات لحمايته وعدم تجريم أفعال التسيير، إلى جانب جعل قرار التوقيف التحفظي للمنتخب جراء المتابعة القضائية صادرا حصريا عن السلطة المركزية وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري”.

وفي ذات السياق، تم التأكيد على “ضرورة تكييف النصوص القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وربط مسائل التنمية المحلية بتنوع الثروات وخصوصيات وقدرات كل بلدية ومنطقة وإمكاناتها الذاتية، إلى جانب تعزيز صلاحيات المنتخبين في مجال الجباية المحلية بما يدعم إرادات البلديات”.

وركزت التوصيات على “أهمية إصلاح طرق تسيير صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بما يضمن التوزيع العادل والمنصف لموارد هذا الصندوق وكذا التأسيس القانوني للبلديات في مجال الاستثمار والاستفادة من القروض والشراكة الاقتصادية”، بالإضافة إلى “التكوين المستمر لفائدة المنتخبين وموظفي البلديات عبر وضع برنامج تكويني بهدف تحسين أداء الخدمة العمومية والحوكمة”.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، قد أكد في كلمة خلال هذا اليوم البرلماني أن “الدولة عازمة على تجسيد الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومنفتحة على التعاون مع كل الشركاء وفق قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد في نفس السياق على ضرورة “إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وفق منظور كفيل بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي في إطار تكريس مبدأ اللامركزية وتفعيل روح المبادرة، وهذا تبعا للمساعي المبذولة في سبيل إرساء الدعائم الصلبة للجزائر الجديدة”.