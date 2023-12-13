توسيع مذكرات مؤسسة ناشئة للطلبة الأجانب بالجزائر

فيما انطلقت الحملات التحسيسية عبر الجامعات

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، توسيع القرار الوزاري 1275 الخاص بمذكرات تخرج مؤسسات ناشئة أو براءة اختراع، خلال السنة الجامعية الحالية، ليشمل حتى الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجزائر.

وأوضح البروفيسور أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال لـ”الشروق” بأنه بعد النجاح الذي حققه القرار الوزاري 1275 خلال أول سنة من تطبيقه، تقرر هذه السنة توسيع العمل به ليشمل كل أشكال المؤسسات والتي يمكن أن ينشئها الطلبة، فزيادة على المؤسسات الناشئة توجد المؤسسات المصغرة وحتى الشركة المختلطة بين الأساتذة والطلبة في شكل مؤسسة فرعية، مضيفا أن جديد هذه السنة هو فتح المجال للطلبة الأجانب الذين يدرسون بالجزائر لإنشاء شركات ناشئة هنا، وهذا من أجل منح الفرصة لجميع الطلبة الذين هم بصدد إعداد مذكرة التخرج في الأطوار الثلاثة لولوج عالم المقاولاتية وريادة الأعمال.

وكشف مير في السياق عن الحصيلة المسجلة لأول سنة من تطبيق القرار الوزاري 1275 وهذا قبل انتهاء آجال المناقشة يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث وصل عدد مذكرات المؤسسات الناشئة التي تمت مناقشتها حوالي 4625 مشروع تخرج إلى غاية الأسبوع الفارط، فيما حاز 315 مشروع على وسم مشروع مبتكر، و1350 طلب براءة اختراع و810 مشروع مؤسسة مصغرة، لافتا إلى أن المكسب الحقيقي والكبير للقرار الوزاري 1275 تمثل في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والمقاولاتية في الوسط الجامعي بشكل لم يحدث منذ الاستقلال، إذ أن كل الطلبة اليوم يتحدثون عن ما يسمى بالمؤسسة الناشئة والمصغرة وكيفية تطبيق القرار 1275.

وأفاد ممثل الوزارة بأنه تحسبا للبدء في انجاز مشاريع التخرج وفقا للقرار الوزاري 1275 للموسم الجامعي 2023-2024، انطلقت عبر مؤسسات التعليم العالي منذ تاريخ 10 ديسمبر الجاري الحملات التحسيسية لفائدة طلبة السنة ثانية ماستر والسنة الثالثة ليسانس وطلبة الدكتوراه من أجل التعريف بآليات تطبيق القرار الوزاري 1275 وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال إن برنامج الحملات التحسيسية يشمل تجمعات خاصة بالأساتذة لتوضيح آليات تطبيق القرار بصفتهم مؤطرين للمشاريع، وتجمعات أخرى للطلبة لمنحهم أسس وأساليب النجاح واختيار فكرة المشروع الخاص بمذكرة التخرج على شكل مؤسسة ناشئة أو مصغرة أو براءة اختراع، مشيرا إلى أن الحملات التحسيسية ستجوب كل ربوع الوطن، فيما كان الإقبال كبيرا بعدد من المدارس العليا والجامعات التي انطلقت فيها الندوات بداية من هذا الأسبوع على غرار جامعة باب الزوار والقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله وغيرها من الجامعات، وأن تطبيق القرار الوزاري هذه السنة سيكون أحسن من السنة الماضية التي كانت سنة تجريبية، حيث ترسخت فكرة المقاولاتية وريادة الأعمال في الوسط الجامعي أكثر.