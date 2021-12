توصلنا إلى تسوية ديون التظاهرة والتكنولوجيا انتصرت على كورونا

قال إن تنظيم مهرجان الشريط المرسوم كان تحديا، سليم براهيمي:

كشف محافظ مهرجان الجزائري الدولي للشريط المرسوم، سليم براهيم، لـ”الشروق”، عقب اختتام الدورة 13 للتظاهرة، أن تنظيمها كان بمثابة “التحدي” في سبيل استعادة مكانة الفن التاسع في الجزائر، خصوصا بعد غياب التظاهرة لمدة سنتين، نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأوضاع الصحية لجائحة كورونا التي أدت إلى إلغاء طبعة 2020.

وأوضح سليم براهيمي أن العديد من المشاركين الأجانب لم يتمكنوا من حضور فعاليات المهرجان، بسبب عدم وفرة تذاكر الطيران من جهة وشروط التنقل بين البلدان بسبب الجائحة من جهة أخرى، إلا أن ذلك لم يؤثر على نجاح المهرجان الذي قدم لجمهوره الكبير برنامجا ثريا يليق بمقام التظاهرة من خلال استغلال التقنيات الحديثة التي سمحت للمشاركين الأجانب بتقديم نشاطاتهم عبر تقنية التحاضر المرئي، حيث قدمنا في هذا الصدد محاضرة متبوعة بورشة بيداغوجية جمعت طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة وطلبة جامعة “تسوكوبا” باليابان، تحت عنوان “جسور الشريط المرسوم الياباني والجزائري التي ألقتها كل من الدكتورة اوياقي اتسوكو من اليابان والأستاذ كريم سرقوة من الجزائر، متبوعة بورشة بيداغوجية تحت إشراف الفنانين “يوكوا” و”ميكي ياماموتو”، بالتنسيق مع سفارة اليابان بالجزائر، إلى جانب محاضرة أخرى بنفس التقنية حول الكوميكس الأمريكي المعاصر، من تنشيط الفنانة الأمريكية “اليتا مارتيناز”.

وأكد المحافظ الجديد لمهرجان الشريط المرسوم أن التظاهرة فتحت أبوابها أمام جمهورها، للمشاركة في مختلف النشاطات المبرمجة، كالورشات التكوينية والمعارض والمسابقات وكذا الندوات الفكرية. وهو ما جعل عشاق الشريط المرسوم يتوافدون على المهرجان منذ انطلاقه، ليثبتوا أن هذا الفن يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادنا، رغم الضائقة المالية التي يمر بها المهرجان نتيجة مشكلة “الديون غير المدفوعة” في الدورات الفارطة، التي تم تسوية جزء كبير منها بفضل دعم ورعاية وزارة الثقافة والفنون.

وقد اختتمت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم بديوان رياض الفتح بتتويج الفائزين في مختلف مسابقات وورشات التظاهرة، حيث شهد فضاء “اڨورا” مراسيم الاختتام الرسمي للتظاهرة التي كرمت ضيوف شرف الدورة من تونس، على غرار عضو مهرجان ربيع الشريط المرسوم بتونس السيد هادي مقديش، إلى جانب لجنة تحكيم مسابقة “الكوسبلاي”سارة وانور بوزراتي، بالإضافة إلى رئيس لجنة تحكيم المهرجان الفنان الجزائري لزهاري لبتر والأستاذ المكون كريم سرقوا.

أما مسابقة “الكوسبلاي”، فقد توج فيها نخبة من الشباب الجزائريين الذين أبدعوا في تصميم أزياء مختلف شخصيات الأنمي والشريط المرسوم، حيث عادت جائزة أفضل زي أصلي إلى: The hidden artist، فيما توج الفنان الشاب المنجي بن زيد بجائزة أحسن إبداع فردي، وتحصل منذر سعيداني على جائزة أحسن “كوسبلاي” فكاهي عن شخصية (AZIR the league of legends)، وتكالين جمال على جائزة أفضل أداء، أما جائزة الإبداع الجماعي، فقد كانت من نصيب ناريمان مبروك وعيسات عبد الكريم ونور الهدى زغان عن فئة الأعمال الأصلية، فيما افتكت الطفلة مريم بن سادي جائزة لجنة التحكيم عن عملها ( Uriel-Darksiders).