توصيل الشبكة الكهربائية إلى 100 ألف مستثمرة فلاحية

إلى جانب بلوغ نسبة التغطية الوطنية 99 بالمائة... "سونلغاز" تكشف:

تمكن مجمع “سونلغاز” من ربط نحو 103 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن منذ الشروع في العملية، حسب ما أكده، الاثنين، الأمين العام لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، نبيل كافي.

وأوضح كافي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الجهود التي بذلها المجمع خلال السنوات الأخيرة سمحت ببلوغ نسبة تغطية كهربائية تقارب 99 بالمائة من التراب الوطني، إلى جانب ربط عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لاسيما في قطاعات المناجم والفلاحة وتحلية مياه البحر.

وأضاف أن القطاع يواصل تنفيذ برامج تهدف إلى ضمان التغطية الكاملة بالطاقة، بما في ذلك بالمناطق المعزولة والنائية.

وأشار المسؤول إلى أن قطاع الطاقة يعتمد إستراتيجية ترتكز على تعزيز التنظيم والنجاعة، تطوير الموارد البشرية، العصرنة عبر الرقمنة، إلى جانب دعم الانتقال الطاقوي من خلال توسيع استخدام الطاقات النظيفة وتقليص الانبعاثات.

من جهة أخرى، أبرز أن إنشاء شركة “سونلغاز-الدولية” يندرج ضمن مسعى توسيع حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الخارجية، موضحا أن هذه الشركة ستسمح بتصدير الخبرة الجزائرية في المجال الطاقوي وتعزيز تموقع الجزائر كفاعل إقليمي موثوق.

وأضاف بأن أول مشروع للشركة يتمثل في إنجاز محطة كهربائية بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة النيجرية نيامي، مشيرا إلى وجود مشاريع واتصالات مع عدد من الدول الإفريقية، من بينها موزمبيق، في مجالات الإنتاج والتوزيع وتصدير المعدات الكهربائية.

وبخصوص برنامج الطاقات المتجددة، أفاد المسؤول بأن 3200 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية ستدخل حيز الخدمة خلال السنة الجارية، في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، ما من شأنه تعزيز مكانة الجزائر ضمن الدول الرائدة إفريقيا وعربيا في مجال الطاقة النظيفة.

أما فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، فأكد المسؤول أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتطوير هذه الشعبة، من خلال استراتيجية وطنية ترمي إلى تمكينها من الولوج إلى هذا السوق على المديين المتوسط والبعيد.

وفي هذا الإطار، كشف عن إطلاق دراسات لمشاريع نموذجية بالشراكة مع شركات دولية، بهدف تطوير الخبرة الوطنية والتحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التخزين والنقل.

كما أشار إلى مشروع شبه صناعي بمنطقة أرزيو (وهران) لإنجاز منشأة لإنتاج الهيدروجين بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب مشاريع أخرى تخص الوقود النظيف وإنتاج الكيروزين انطلاقا من الهيدروجين الأخضر.