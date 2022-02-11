توضيحات جديدة بخصوص التأشيرات نحو فرنسا

في بيان على "فيسبوك"

كشف مركز “VFS Global” المعني باستقبال ملفات التأشيرات نحو فرنسا، الجمعة، عن معايير قال إنها ضرورية لضمان معالجة أسرع للملفات.

وأوضح المركز في بيان على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن الشروط التي يتعين اتباعها من قبل أي شخص يرغب في الحصول على تصريح دخوله إلى فرنسا، وأول هذه الشروط تعبئة الطلب عبر الإنترنت.

ويجب على صاحب الملف إدخال طلبه بشكل إلزامي على المنصة الإلكترونية المعنية، ثم بعد ذلك يتعين عليه طباعة وصل الاستلام به وإيصاله قبل تاريخ المطلوب، مع التحقق من صحة الوثيقة وتسجيلها بشكل صحيح في “France – Visa“. وبالنسبة للطلبات العائلية فإنه يتعين تجميع الملفات على مستوى المركز ذاته.

ويدعو المركز طالبي التأشيرات الاتصال بخدمة “France-Visas” لأن هناك فريقا كاملا متاح لزبائن VFS Global يقدم لصاحب الطلب بالمساعدة اللازمة، غير أن هذه الخدمة مدفوعة ويقدر سعرها بـ6300 دينار جزائري لكل عائلة.