توضيحات دقيقة عن قروض السكن لمستخدمي التربية

تحميل وثائق قديمة أو غير مؤشرة من أسباب الإقصاء:

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية أن اللجان الولائية تسهر على دراسة ملفات الموظفين المسجلين في سلفة شراء أو بناء سكن لسنة 2026، وفق أطر قانونية وضوابط تقنية موحدة، وذلك لأجل منح لكل ذي حق حقه.

أبرز رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عبد القادر خذيري، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، تحرص كل الحرص على اعتماد “سلم تنقيط” موحد في دراسة طلبات الموظفين والعمال الراغبين في الحصول على قرض لبناء أو شراء سكن والذي تصل قيمته إلى 70 مليون سنتيم كحد أقصى، وذلك حتى لا تضيع الحقوق ويحصل بذلك كل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.

وإلى ذلك، لفت المسؤول الأول عن اللجنة إلى أن المستخدمين الذين رفضت ملفاتهم، بأن اللجان الولائية قد سارعت بدورها إلى توضيح أسباب الامتناع والتي دعمتها بأحكام قانونية، حتى يتمكن المعنيون من الطعن وتقديم الوثائق الثبوتية الصحيحة التي ترخص لهم الحصول على القروض.

وعن الأخطاء التي وقع فيها موظفون عند تحميل طلبات الحصول على قروض السكن، أظهر رئيس اللجنة عبد الباقي خذيري أن هناك فئة من العمال قاموا بتحميل استمارة السلفة بدل تحميل الوثيقة التي تثبت الشراء أو البناء، في حين تم الوقوف أيضا على قيام موظفين بتحميل إشعار بالقبول بسكنات “عدل 03″، بدل رفع الوثيقة التي تثبت الشراء وهي “وصل الدفع” أي وصل الدفع الخاص بالشطر الأول.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل قيام مستخدمين بتحميل رخص بناء منتهية الصلاحية، أو برفع وثيقة الشراء أو البناء من دون تاريخ سريان، في حين أقدم آخرون وبالخطأ على رفع مجمل خدمات بدل الوثيقة التي تثبت الشراء أو البناء، في مقابل قيام فئة أخرى من الموظفين بتحميل وثيقة تثبت الشراء تتجاوز 03 سنوات عند تاريخ التسجيل.

وعلاوة على ذلك، فقد تم الوقوف على قيام عمال وموظفين بتحميل وثيقة تحمل معلومات غير مطابقة لاسم الموظف، إلى جانب رفع التصريح الشرفي بدل تحميل الوثيقة التي تثبت الشراء أو البناء.

وختاما، أوضحت مختلف اللجان الولائية عبر مصالحها المختصة أن موظفيها مدعوون عند إيداع الطعون إلكترونيا لتحميل الوثائق الثبوتية الصحيحة حتى يتفادوا الإقصاء من الخدمة.