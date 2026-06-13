توضيحات مفصلة عن رحلات الخارج ومخيمات مستخدمي التربية

لجان ولائية للخدمات تبادر برفع اللبس عن المساهمات المالية:

أعلنت لجان ولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية عن إصدار “وثيقة إعلامية” توضيحية شاملة، تتضمن الردود الرسمية على أكثر الأسئلة شيوعاً واستفساراً، حول برنامج الرحلات الخارجية والمخيمات الصيفية للموسم الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الخدمات الرعائية والترفيهية لمنتسبي القطاع، وتكريساً لمبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع الموظفين، مع وضع حد للشائعات المتداولة وتوقيف انتشار الأخبار غير الصحيحة والمستقاة من مصادر غير مؤكدة.

وتأتي هذه الخطوة التنظيمية استجابة للطلب المتزايد والاهتمام الواسع من قِبل موظفي وأساتذة القطاع بالولايات، حيث تهدف ذات الوثيقة، والتي اطلعت عليها “الشروق”، إلى تبسيط الإجراءات، وتوضيح الآليات المالية والتنظيمية الحاكمة لهذه المبادرات الصيفية، منعاً لأي لبس وضماناً لتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين قبل إيداع ملفاتهم الإدارية.

ومن هذا المنطلق، أبرزت لجان ولائية للخدمات الاجتماعية، على غرار اللجنة الولائية للطارف، من خلال نفس الوثيقة التوضيحية، بخصوص الشق الخاص “بهيكلة الدعم المالي”، أن هناك عروضا فردية مدعومة والتزامات واضحة للمرافقين، ما يعني أن الأسعار المعتمدة للفنادق مخصصة للفرد الواحد وليس للعائلة، وبالتالي فالدعم يوجه مباشرة للموظف بصفته الشخصية، وبهذا تكون اللجنة قد حسمت الجدل الدائر حول طبيعة تسعيرة الفنادق ونسب الدعم الموجهة للمستفيدين بشكل قطعي.

وفي نفس السياق، لفتت الشروحات المقدمة في الوثيقة ذاتها، إلى أن الموظف المستوفي للشروط، يستفيد تلقائياً من مساهمة مالية مباشرة تقدمها اللجنة، حيث تم تحديد سقف هذا الدعم المالي بـ5 ملايين سنتيم كحد أقصى للموظف الواحد في الرحلات الخارجية.

وفي مقابل ذلك، أوضح الدليل التنظيمي أن أي شخص مرافق للموظف، سواء كان الزوج، الزوجة، الأبناء، أو أي قريب آخر، لا تشمله هذه المساهمة المالية المباشرة، ويتعين عليه تسديد التكلفة الإجمالية الخاصة به كاملة من دون الاستفادة من حصة الدعم المخصصة حصرياً لمنتسبي قطاع التربية الوطنية.

وبالتالي، قد وفّرت اللجنة إجابة تفصيلية حول “كم يسدد المرافق؟”، حيث جددت التأكيد على أن المرافقين ملزمون بدفع السعر الكامل والمحدد في الإعلان الرسمي السابق الصادر عن مصالحها المختصة، بشكل مستقل تماماً عن الحصة المدعومة للموظف، وهو ما يتيح للعائلات حساب الميزانية الإجمالية بدقة قبل الإقدام على خطوة التسجيل.

شروحات دقيقة عن ارتفاع الأسعار الملحوظ

وإلى ذلك، فقد عرجت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، على أحد أبرز المحاور المتعلقة بارتفاع الأسعار الملحوظ، أين سارعت إلى تقديم “تفسير اقتصادي” وموضوعي للمخاوف التي أبداها بعض الموظفين، حيث أوضحت في هذا الصدد أن هذا الارتفاع الصيفي يعود إلى عوامل السوق السياحية المرتبطة بفترة الذروة، وتحديداً خلال شهري جويلية وأوت.

ومن ثمّ، فإنّ الأسعار المعلنة تخص فترة الذروة السياحية خلال شهري جويلية وأوت المقبلين، وهي المدة التي تعرف ارتفاعاً طبيعيا في أسعار الإقامة والخدمات السياحية والنقل مقارنة بباقي أشهر السنة، مثل شهر جوان أو الفترات الخارجة عن نطاق الموسم السياحي المعتاد.

هذا، ودعت اللجنة الموظفين الراغبين في التحقق من طبيعة الأسعار وتنافسيتها مقارنة بالسوق الحرة، إلى التوجه مباشرة لأقرب وكالة سياحية للتأكد منها، مشيرة في هذا الشأن إلى أن العروض الموفرة عبر الخدمات الاجتماعية تظل تنافسية ومدروسة بالنظر إلى جودة التكفل والخدمات المدرجة.

مقارنة تنظيمية بين الرحلات الخارجية والمخيمات الصيفية

وبهدف تسهيل عملية الاختيار ومساعدة موظفي القطاع على اتخاذ القرار الذي يتناسب مع تطلعاتهم وميزانياتهم، وضعت اللجنة مقارنة شاملة ومفصلة تبين الفروق الجوهرية والامتيازات الخاصة بكل برنامج.

وبالتالي، فإنه بالنسبة للبرنامج الأول الخاص بالرحلة الخارجية، يوجه للموظف بصفة فردية إلى الدرجة الأولى، من خلال تمكينه من الاستفادة من مساهمة مالية مسقفة، على أن يتم ضمان برنامج متكامل وشامل يتضمن النقل، الإقامة، الإطعام، والخرجات السياحية المبرمجة ضمن التكلفة الإجمالية للرحلة، مما يعفي المستفيد من أي مصاريف جانبية أساسية أثناء السفر.

أما بخصوص البرنامج الثاني المتاح، وهو “المخيم العائلي الصيفي”، أشارت اللجنة إلى أنه موجه خصيصا للعائلات الراغبة في قضاء عطلة سياحية مع الاستفادة من خدمة الإقامة بشقق مجهزة بالكامل وقريبة من شاطئ البحر، حيث يتم التكفل بجزء من تكلفة كراء الشقة للعائلة، بشرط ألا يتعدى العدد 5 أفراد كحد أقصى، على أن تقع خدمات النقل والإطعام والمصاريف الأخرى على عاتق المستفيد بالكامل، ولا تتدخل اللجنة في تمويلها، على عكس الرحلات الخارجية.

وفي ردها على سؤال “أيهما أفضل؟”، تركت اللجنة سلطة التقدير والاختيار للمستفيد بناءً على رغبته الشخصية؛ فمن يفضل برنامجاً سياحياً منظماً ومؤطراً يعفيه من عناء البحث عن الإطعام والنقل، يُنصح بالتوجه للرحلات الخارجية. أما من يفضل قضاء عطلة عائلية بحرية تقليدية تمنحه مرونة وحرية أكبر في تنظيم وقته اليومي ونشاطاته، فإن المخيم العائلي يشكل الخيار الأمثل له.

شروط صارمة لاعتماد وقبول الملفات نهائياً

وفي ختام دليلها التوجيهي، شددت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، على أهمية الجانب الإداري والتقيد التام بالخطوات القانونية المعتمدة لضمان قبول التسجيلات، بحيث أظهرت في هذا الشأن وبشكل صارم، أنه لا يعتبر التسجيل نهائيا ومقبولا بمجرد تقديم الطلب أو إيداع الأوراق الأولية، بل يشترط بدقة المرور بمجموعة مراحل.

ويتعلق الأمر برفع وصل التسديد المالي كإثبات مالي على دفع المستحقات المترتبة على الموظف والمرافقين إن وُجدوا، فضلا عن الحصول على المصادقة الإدارية بصدور قبول الملف رسمياً من طرف الإدارة المختصة باللجنة.

وختاما، وجهت اللجان الولائية نداء هاماً لكافة الموظفين المسجلين بضرورة متابعة ملفاتهم الإلكترونية أو الإدارية بانتظام، والحرص التام على الاحتفاظ بوصل التأكيد النهائي، باعتباره الوثيقة القانونية الوحيدة التي تضمن حق الموظف في الاستفادة من الرحلة أو المخيم الصيفي وتمنع حدوث أي تداخلات إدارية لاحقاً.