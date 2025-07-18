توضيح من الديوان الوطني للأرصاد الجوية حول موجة الحر

أوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن موجة حر اليوم الجمعة وغدا السبت، نتيجة ارتفاع الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، التي تشهدها العديد من مناطق البلاد، خاصة الوسطى والشرقية، تبقى ظاهرة عادية في ذروة فصل الصيف.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن بوعلام سايح من مديرية الاستغلال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، سبب موجة الحر التي تشهدها المناطق الشمالية للبلاد، خاصة منها الوسطى والشرقية، راجع أساسا إلى “ارتفاع في الضغط الجوي على مستوى الطبقات العليا للغلاف الجوي مما يؤدي إلى حركة تنازلية للهواء، وهو ما ينجم عنه انضغاط في الكتل الهوائية المجاورة لسطح الأرض، وبالتالي ارتفاعا في درجات الحرارة”.

وقد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات في عدة ولايات، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 39 إلى 48 درجة بولايات الجنوب.

وبخصوص التوقعات الجوية المقبلة، فقد أشار المتحدث إلى أن “الأجواء الحارة ستستمر على المناطق الشرقية، مع انخفاض تدريجي ابتداء من نهاية الأسبوع القادم، بينما تبقى درجات الحرارة بباقي المناطق موسمية وفصلية”.

معتبرا أن الوضعية الحالية “تبقى ضمن المعدلات العادية لفصل الصيف، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة من السنة موجات حر مماثلة”.

أما فيما يتعلق بنسبة الرطوبة، فأوضح أنها “تختلف من منطقة إلى أخرى ومن يوم لآخر، لكونها تتأثر خصوصا على الشريط الساحلي بالتيارات البحرية”.

وحول إمكانية تكرار موجات الحر خلال الفترة القادمة، قال سايح بأن “التنبؤ الدقيق على المدى الطويل يبقى صعبا”، مذكرا بأن الولايات الشمالية، لا سيما الوسطى والشرقية، كانت قد شهدت موجات حر خلال صيف 2023، نتيجة العوامل المناخية التي تلعب دورا في تكرار هذه الظواهر.