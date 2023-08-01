توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة في الابتدائي.. انطلاق التسجيلات الورقية
أعلنت وزارة التربية مساء الثلاثاء في بيان، عن تحديد فترة إيداع ملفات الترشّح لتوظيف أساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية للتعليم الابتدائي بين 3 و17 أوت الجاري.
وستعلن مديريات التربية عن المراكز المخصّصة لإيداع ملفات الترشّح للتوظيف بداية من الأربعاء 2 أوت، حسب ما ذكره بيان للوزارة.
وتخصّ هذه العملية المترشّحين المسجّلين عبر المنصة الرقمية لقطاع التربية، في الفترة ما بين 8 و25 ماي، و18 جوان و5 جويلية.
ويتكوّن ملف الترشّح للتوظيف من الوثائق التالية:
- استمارة التسجيل،
- نسخة من شهادة الليسانس،
- بطاقة الإقامة،
- وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية للمترشحين الذكور.