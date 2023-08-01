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الجزائر

توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة في الابتدائي.. انطلاق التسجيلات الورقية

الشروق أونلاين
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توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة في الابتدائي.. انطلاق التسجيلات الورقية
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وزير التربية

أعلنت وزارة التربية مساء الثلاثاء في بيان، عن تحديد فترة إيداع ملفات الترشّح لتوظيف أساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية للتعليم الابتدائي بين 3 و17 أوت الجاري.

وستعلن مديريات التربية عن المراكز المخصّصة لإيداع ملفات الترشّح للتوظيف بداية من الأربعاء 2 أوت، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

وتخصّ هذه العملية المترشّحين المسجّلين عبر المنصة الرقمية لقطاع التربية، في الفترة ما بين 8 و25 ماي، و18 جوان و5 جويلية.

ويتكوّن ملف الترشّح للتوظيف من الوثائق التالية:

  • استمارة التسجيل،
  • نسخة من شهادة الليسانس،
  • بطاقة الإقامة،
  • وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية للمترشحين الذكور.
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