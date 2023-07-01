توظيف الأساتذة، السكنات الوظيفية، والإمتحانات المهنية على طاولة وزير التربية

ندوة وطنية لوزارة التربية لمناقشة ملفات منها توظيف الأساتذة، السكنات الوظيفية، والإمتحانات المهنية، 1 جويلية 2023.

تمت مناقشة ملفات السكنات الوظيفية، الحركة النقلية لسلك الأساتذة، الامتحانات المهنية وغيرها في ندوة وطنية ترأسها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، السبت 1 جويلية.

حسب بيان الوزارة فالندوة التي تم تنظيمها اليوم عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية، والتي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، خصّصت لمواصلة متابعة تنفيذ العمليات المسطّرة في الرزنامة الإدارية للوزارة.

عمليات على غرار “ترقيم السكنات الوظيفية، التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية وغيرها”.

الوزارة أفادت في بيانها أن الندوة تناولت في جدول أعمالها الحركة النقلية لسلك الأساتذة، حيث قُدّمت الشروحات الخاصة بالترتيبات المتبقية لهذه العملية.

كذلك التحضير لعملية شغل المناصب الشاغرة المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة. إضافة إلى عملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي.

توظيف للإشارة يتم بعد التسجيل المسبق في منصة التوظيف التي أطلقتها الوزارة والتي تسمح بترشح حاملي الشهادات لشغل هذه المناصب.

كما تطرق المشاركون في الندوة إلى الامتحانات المهنية المقرّر إجراؤها بتاريخ 10 جويلية 2023.

امتحانات برمجتها وزارة التربية الوطنية وذلك بهدف ترقية مستخدميها إلى 25 رتبة عليا، بفتح 6410 مصب مالي موزع على المستوى الوطني ودعت في وقت سابق كافة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط لإيداع ملفاتهم.