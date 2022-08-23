توظيف الأساتذة المتعاقدين شهر سبتمبر المقبل

الأولوية في التعيين لمتعاقدي الموسم المنصرم

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، في التوظيف المؤقت للأساتذة بصفة متعاقدين في مختلف التخصصات، لضمان السير الحسن للعملية التعليمية خلال الثلاثي الأول من الدخول المدرسي، وتفادي ترك التلاميذ دون مربين، على أن يتم التحضير لبرمجة مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ نهاية شهر ديسمبر المقبل كأقصى تقدير.

ومع اقتراب العد التنازلي للدخول المدرسي القادم، الذي قد يأتي في ظروف شبه استثنائية، أوضحت مصادر “الشروق” بأن مديري التربية للولايات قد شرعوا في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية المناسبة، للانتقال إلى مرحلة “التوظيف المؤقت” للأساتذة المتعاقدين في مختلف المواد والتخصصات، إذ سيتم الشروع في تجديد عقودهم بدءا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، من خلال منح الأولوية في التعيين للذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي المنصرم 2021/2022. وذلك قصد ضمان السير الحسن والجيد للعملية التعليمية في كافة جوانبها خلال الثلاثي الأول.

بالمقابل، تشرع مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات فيما بعد في ضبط المناصب البيداغوجية الشاغرة والقابلة للشغور، تحسبا لبرمجة مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة بعدما حددت وزارة التربية الوطنية ضمن الإجراءات العملياتية لتحضير الدخول المدرسي المقبل، في المحور المتعلق بالتأطير البيداغوجي والإداري، تاريخ 31 ديسمبر المقبل كأقصى أجل لتنظيمها على أساس الشهادة وليس الاختبار الكتابي، لتثمين الخبرة المهنية المكتسبة لفائدة الأساتذة المتعاقدين وبالتالي إنهاء أزمة توظيفهم.

وأضافت مصادرنا بأن مديري التربية وبمجرد عودتهم للعمل عقب انقضاء العطلة الصيفية “15 أوت الجاري”، استأنفوا مباشرة إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالتأطير البيداغوجي وتجسيدها على أرض الواقع، إذ تمكنوا من الانتهاء من تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة، فيما يقومون بالعمل على إتمام الأعمال الخاصة بالحركة التنقلية للدخول المقبل 2022/2023، بالإضافة إلى إكمال المهام المرتبطة بتعيين الأساتذة المعاد إدماجهم بعد انقضاء فترة إحالتهم على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى أو تنفيذ حكم قضائي، إلى جانب مواصلة تعيين حاملي شهادة الليسانس الذين زاولوا التكوين المنصوص عليه قانونا، مع تنفيذ بعض العمليات الاستثنائية التي تخص تحويل خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تم تعيينهم في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها إلى المرحلة التعليمية الأصلية، في حال تسجيل احتياج بيداغوجي بعنوان الموسم الدراسي المقبل، شريطة احترام الترتيب الاستحقاقي “التفاضلي”، ثم الانتقال لمرحلة تعيين الأساتذة المقرر التكفل بهم بعد النقل، في حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.