توظيف الأساتذة وملف الإدماج.. هذا جديد الدخول المدرسي المقبل

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، يومي الأحد والاثنين ندوتين وطنيتين عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية للولايات، خُصصتا لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي 2025-2026،

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن الوزير استمع في مستهل الأشغال إلى عروض مفصلة من مديري التربية حول أعداد التلاميذ الجدد المنتظر استقبالهم في مختلف الأطوار التعليمية، والزيادة المسجلة في كل ولاية، إلى جانب وضعية المؤسسات التربوية الجديدة المستلمة وتلك التي ما تزال قيد الإنجاز، قصد الوقوف على مدى جاهزية الولايات لتلبية الطلب المتزايد على المقاعد البيداغوجية.

وشدد سعداوي على أن التحكم في توزيع التلاميذ يعد عنصرًا أساسيًا لتخفيف الضغط عن المؤسسات القائمة وضمان توزيع أنجع، داعيًا مديري التربية إلى المتابعة اليومية للمشاريع المتعثرة بالتنسيق مع الولاة ومصالح التجهيزات العمومية.

كما ذكّر بأن البرنامج الخاص لسنة 2025 سيوفر مشاريع توسعة ومؤسسات جديدة بعدة ولايات، ما يتطلب تسريع وتيرة الإنجاز لتكون الهياكل جاهزة قبل الدخول المدرسي.

وبشأن التوظيف، أعلن الوزير انطلاق عملية تشغيل الأساتذة المتعاقدين عبر الأرضية الرقمية للوزارة في تاريخها المحدد 25 أوت 2025، مشددًا على ضرورة ضمان شفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة والدقة في معالجة الملفات.

كما دعا الوزير إلى استكمال عملية إدماج الأساتذة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 23 مارس 2025، بمتابعة دقيقة إلى غاية الانتهاء منها على المستوى الوطني.

وفي سياق التحضيرات البيداغوجية، كشف سعداوي عن تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي المقبل لموضوع “الصحة المدرسية”، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف إشراك الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ في أنشطة وقائية وتوعوية تضمن انطلاقة صحية وآمنة للموسم الدراسي، على أن تُحدد تفاصيل البرنامج في مراسلات لاحقة.

واختُتمت الندوتان بتعليمات وجّهها الوزير إلى مديري التربية لحصر وضعية المؤسسات التعليمية المهترئة بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة، من خلال معاينات ميدانية دقيقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف مناسبة وآمنة.