توظيف المستفيدين من منحة البطالة ضمن آلية عقود العمل المدعمة

بإشراك مؤسسات القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن قرار تفعيل عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة المسماة عقود العمل المدعمة “CTA”، بالقطاع الاقتصادي الخاص، لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وكذا المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني المسجلين كطالبي عمل مبتدئين، ويتعلق الأمر أيضا بالأشخاص الذين لا تزال تتوفر فيهم صفة طالب عمل لأول مرة، أي أنهم لم يقوموا بأي عمل أجير بعد انتهاء عقد الإدماج المهني، في إطار عقود العمل المدعمة، وهو ما يعني استفادة طالبي العمل لأول مرة من عقود عمل بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة تمتد لمدة ثلاث سنوات قبل الترسيم بذات المؤسسة.

ويشير الإعلان الذي نشرته مديرية التشغيل لولاية خنشلة، على سبيل الذكر لا الحصر، بتاريخ 9 أفريل الجاري، إلى أنه “عملا بتوجيهات الوزارة الوصية الرامية لتحفيز العمل المأجور قصد إعطاء دفع لتنصيب الشباب طالبي العمل لأول مرة، فإنه تقرر تفعيل عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة عقود العمل المدعمة بالقطاع الاقتصادي الخاص، للمستفيدين من جهاز منحة البطالة وكذا المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدى الخواص المسجلين كطالبي عمل مبتدئين، والذين لا تزال تتوفر فيهم صفة طلب عمل لأول مرة”.

وسيتم، بحسب الإعلان، توجيه المستفيدين الحاليين من جهاز منحة البطالة إلى آلية عقود العمل المدعمة إلى جانب المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدى الخواص المسجلين كطالبي عمل مبتدئين وكذا طالبي العمل لأول مرة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني والثانويين الراسبين.

وطلبت إعلانات مديريات التشغيل بالولايات، من المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتقرب من الملحقات المحلية للتشغيل، قصد الاستفسار أكثر والاستفادة من هذه الآلية الجديدة وذلك وفقا للعروض المسجلة من قبل مؤسسات القطاع الخاص.