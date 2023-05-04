توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير.. بداري يكشف الجديد

أكد وزير التعليم العالي، كمال بداري، الخميس، تخصيص أكثر من 5 آلاف منصب جديد لتوظيف الأستاذة الباحثين في مختلف التخصصات وهي الحصة الأكبر منذ 10 سنوات.

وفي رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، حول توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه، أكد الوزير أنه يتوجب على كل جامعة تتبع مسار الطلبة ومسارهم وتوظيفهم.

وأوضح بداري أن هذا يدخل في نوعية التكوين والتعليم العاليين في إطار شبكة الطلبة القادمى المتخرجين، مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم مشروعين.

المشروع الأول يخص تعديل المرسوم التنفيذي 01-293 الخاص بالنشاطات الثانوية حيث تم صياغة هذا المشروع في شكل توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير في شكل عقود قابلة للتجديد تجعلهم في نفس المستوى مع الأساتذة المساعدين صنف “ب”.

أما مشروع النص الثاني، يقول بداري، فيخص توظيف هؤلاء في شكل عقود بحث عن طريق تعديل المرسوم التنفيذي 21-141.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن تخصيص 5310 منصب جديد هذه السنة يخص التوظيف في مناصب أستاذ مساعد صنف “ب”.

وستُوزع هذه المناصب على 2555 أستاذ مساعد صنف “ب” 1409 أستاذ مساعد في صنف الطب، 565 عائد من منحة بالخارج و601 باحث بمراكز البحث.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن عدد المناصب التي سيتم من خلالها التوظيف الجديد للأستاذة الباحثين في مختلف التخصصات هو الأكبر منذ 10 سنوات.