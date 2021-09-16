توظيف حاملي الدكتوراه.. 3 قطاعات توقع على تعليمة مشتركة

وقع وزير العمل، عبد الرحمان لحفاية، رفقة وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، والمدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، الأربعاء، على التعلمية الوزارية المشتركة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.

حفل التوقيع جرت مراسيمه بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي، وتهدف الخطوة لاتخاذ التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.

ويرى الموقعون على الاتفاقية أنه لا بد من إحداث مكانة مهنية لحاملي الدكتوراه خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة.

في ذات السياق نوهت التعليمة لإمكانية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية مماثلة لها بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم، وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن.

كما تضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.

وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك بعد اجتماع تم عقده الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي: