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الجزائر

توظيف حاملي الدكتوراه.. 3 قطاعات توقع على تعليمة مشتركة

الشروق أونلاين
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توظيف حاملي الدكتوراه.. 3 قطاعات توقع على تعليمة مشتركة

وقع وزير العمل، عبد الرحمان لحفاية، رفقة وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، والمدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، الأربعاء، على التعلمية الوزارية المشتركة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.

حفل التوقيع جرت مراسيمه بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي، وتهدف الخطوة لاتخاذ التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.

ويرى الموقعون على الاتفاقية أنه لا بد من إحداث مكانة مهنية لحاملي الدكتوراه خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة.

في ذات السياق نوهت التعليمة لإمكانية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية مماثلة لها بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم، وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن.
كما تضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.

وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك بعد اجتماع تم عقده الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

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التعليقات
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  • الحق احق ان يتبع،

    يجب تغيير معايير التوظيف لانها لا تسمح باختيار الشخص الكفء. مقال في مجلة العلوم المشهورة يتم تنقطه ب 0.5 و مقال في مجلة و همية لكسب المال يتم تنقطه ب 0.5، هذا الامر لا يوجد الا في الجزائر.

    11
  • استفسار،

    مسابقات الدكتوراة كل سنة اكثر من 7000 منصب و التوظيف 1400 منصب كل سنة. لماذا يتم الاستعانة بالالاف من الاساتذة المتعاقيدين.

    7
  • كل شيء ممكن

    شهادة الدكتوراه والماجستير تاع أكتب مقال ونعطوك شهادة الدكتوراه والماجستير.

    4

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