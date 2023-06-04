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الجزائر

توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.. الوزراة تنشر بلاغا هاما

الشروق أونلاين
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توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.. الوزراة تنشر بلاغا هاما
ح.م

وجهت وزارة التعليم العالي، بلاغا هاما، لفائدة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، المسجيلن عبر المنصة الرقمية للإحصاء.

ودعت الوزارة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، غير الأجراء، لإيداع ملف ترشحهم للمشاركة في التوظيف للإلتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بالمؤسسات الجامعية بعنوان سنة 2023،

وأوضحت ان ذلك يكون باستعمال نفس حساهبم الإلكتروني الذي سجلوا به سابقا.

وحددت الجهة ذاتها فترة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية مـن يوم الإثنين 5 جوان 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) إلى غاية يوم الأحد 25 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل (00:00).

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