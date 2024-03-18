توظيف خارجي بالجوية الجزائرية لمدير موارد بشرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فتح باب التوظيف الخارجي لمنصب مدير جديد للموارد البشرية، بعد أيام من إنهاء مهام المسؤول السابق لهذا القسم الحيوي بالناقل الجوي الوطني.

وحدد إعلان الترشح، الذي اطلعت عليه “الشروق”، جملة من الشروط التي يجب توفرها لشغل منصب مدير الموارد البشرية، ومن بينها أن يكون السن أقل من 55 سنة وحاصلا على شهادة جامعية، ماستر أو ما يعادلها في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية أو التقنية، والتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الموارد البشرية والإدارة.

كما اشترطت الجوية الجزائرية التحكم في كامل التشريعات والتمكن من اللغتين العربية والفرنسية على الأقل، وأن يكون قد شغل منصب مدير الموارد البشرية لشركة تجارية عمومية أو خاصة ذات طابع وطني لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وكما هو معلوم، فإن ورشة الموارد البشرية على مستوى الشركة الوطنية أسالت الكثير من الحبر على مدار السنوات الماضية، واعترف أكثر من مسؤول بالجوية الجزائرية بوجود فائض في العمال والموظفين، قياسا بعدد طائرات الأسطول الجوي، ما يؤثر على التوازنات المالية للناقل الوطني.

وكانت الشركة قد اعتمدت مخططا قبل سنوات لتقليل تعداد العمال والموظفين تدريجيا، عن طريق إنشاء عدة فروع تابعة للشركة الأم، على غرار الإطعام والشحن والصيانة التقنية، لكن المشروع لم يجسد كاملا لحد الآن.