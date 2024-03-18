-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توظيف خارجي بالجوية الجزائرية لمدير موارد بشرية

حسان حويشة
  • 68
  • 0
توظيف خارجي بالجوية الجزائرية لمدير موارد بشرية
أرشيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فتح باب التوظيف الخارجي لمنصب مدير جديد للموارد البشرية، بعد أيام من إنهاء مهام المسؤول السابق لهذا القسم الحيوي بالناقل الجوي الوطني.
وحدد إعلان الترشح، الذي اطلعت عليه “الشروق”، جملة من الشروط التي يجب توفرها لشغل منصب مدير الموارد البشرية، ومن بينها أن يكون السن أقل من 55 سنة وحاصلا على شهادة جامعية، ماستر أو ما يعادلها في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية أو التقنية، والتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الموارد البشرية والإدارة.
كما اشترطت الجوية الجزائرية التحكم في كامل التشريعات والتمكن من اللغتين العربية والفرنسية على الأقل، وأن يكون قد شغل منصب مدير الموارد البشرية لشركة تجارية عمومية أو خاصة ذات طابع وطني لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وكما هو معلوم، فإن ورشة الموارد البشرية على مستوى الشركة الوطنية أسالت الكثير من الحبر على مدار السنوات الماضية، واعترف أكثر من مسؤول بالجوية الجزائرية بوجود فائض في العمال والموظفين، قياسا بعدد طائرات الأسطول الجوي، ما يؤثر على التوازنات المالية للناقل الوطني.
وكانت الشركة قد اعتمدت مخططا قبل سنوات لتقليل تعداد العمال والموظفين تدريجيا، عن طريق إنشاء عدة فروع تابعة للشركة الأم، على غرار الإطعام والشحن والصيانة التقنية، لكن المشروع لم يجسد كاملا لحد الآن.

مقالات ذات صلة
ملف العقار الصناعي بالولايات على طاولة البرلمان!

ملف العقار الصناعي بالولايات على طاولة البرلمان!

هذه شروط الترقية على أساس الشهادة بالوظيفة العمومية

هذه شروط الترقية على أساس الشهادة بالوظيفة العمومية

دليل إلكتروني حول فرص الإدماج الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة

دليل إلكتروني حول فرص الإدماج الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة

شطب 50 رحلة جوية من برنامج عمرة رمضان!

شطب 50 رحلة جوية من برنامج عمرة رمضان!

متصرف إداري جديد للرقابة على أموال عمال التربية والثقافة

متصرف إداري جديد للرقابة على أموال عمال التربية والثقافة

القائمة!

القائمة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد